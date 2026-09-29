Geely Luncurkan Smart Charge 2.250 kW, Teknologi AI untuk Pengisian Mobil Listrik

Geely Auto resmi memperkenalkan Geely Smart Charge, teknologi pengisian daya cepat berbasis kecerdasan buatan (AI). (CNC)
JawaPos.com - Geely Auto resmi memperkenalkan Geely Smart Charge, teknologi pengisian daya cepat berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diklaim mampu mencapai daya puncak hingga 2.250 kW dalam satu nosel.
Teknologi ini menjadi bagian dari strategi Geely untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik sekaligus menjawab kebutuhan konsumen terhadap waktu pengisian baterai yang semakin singkat.
Melansir dari laman CNC, Senin (29/9) dikatakan bahwa Geely mengintegrasikan teknologi tersebut dengan Xingrui PowerMind, model energi yang dikembangkan perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mengatur proses pengisian secara lebih adaptif dengan mempertimbangkan kondisi baterai secara real time.
Ada tiga fungsi utama yang ditawarkan Geely Smart Charge, yakni Extreme Charge, Smart Charge, dan Auto Charge.
Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah kemampuan sistem memprediksi perubahan suhu baterai hingga 30 detik sebelumnya.
Berdasarkan prediksi tersebut, daya pengisian dapat disesuaikan secara dinamis untuk menjaga temperatur baterai.
Geely menargetkan suhu rata-rata baterai tetap di bawah 55 derajat Celsius, sementara temperatur puncaknya dijaga agar tidak melewati 65 derajat Celsius.
Kemampuan teknologi tersebut juga telah diuji pada kendaraan yang dilengkapi sistem Geely Smart Charge. Berdasarkan data pengujian dari China Automotive Technology and Research Center (CATARC), Lynk & Co 10 mampu mencatat daya pengisian puncak hingga 1.093 kW.
Dalam pengujian pengisian baterai dari level 10 persen hingga 97 persen, temperatur baterai tercatat berada di bawah 55 derajat Celsius selama 57 persen dari keseluruhan waktu pengisian.
Sementara itu, temperatur tertinggi yang tercatat mencapai 64 derajat Celsius. Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengisian ultra cepat bukan hanya mengenai seberapa besar daya yang dapat disalurkan ke baterai, tetapi juga bagaimana menjaga temperatur baterai tetap berada dalam batas yang ditentukan.
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