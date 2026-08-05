Geely Pamer Lini Kendaraan EV, PHEV, dan ICE di GIIAS 202

JawaPos.com - Geely Indonesia menghadirkan jajaran kendaraan elektrifikasi hingga bermesin konvensional di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Melalui booth bertema World-Class Drive, Your Refined Life di Hall 7 ICE BSD City, pabrikan asal Tiongkok itu membawa pilihan kendaraan yang menyasar berbagai kebutuhan mobilitas masyarakat.
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M"Melalui GIIAS tahun ini, kami ingin semakin banyak masyarakat mengenal Geely secara lebih dekat, baik melalui produk maupun pengalaman yang kami hadirkan," kata Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso.
Dia menambahkan, Geely kini menawarkan kendaraan dengan beragam teknologi powertrain, mulai dari mobil listrik murni (EV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), hingga mesin pembakaran internal (ICE). Menurutnya, pilihan tersebut disiapkan agar konsumen dapat menyesuaikan kendaraan dengan kebutuhan penggunaan sehari-hari.
"Kami menghadirkan pilihan kendaraan di berbagai teknologi powertrain untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang beragam. Kami juga memastikan kemudahan kepemilikan agar solusi yang kami tawarkan tetap praktis dan mudah diakses," ujarnya.
Di segmen kendaraan listrik, Geely menampilkan EX2 sebagai model kompak untuk penggunaan di perkotaan. Mobi iru dipasarkan mulai Rp 239,9 juta dan dilengkapi fasilitas wall charger beserta instalasi dasar serta portable charger.
Geely menyebut EX2 menjadi small EV terlaris di dunia dengan penjualan mencapai 552.379 unit pada periode Januari 2025 hingga April 2026 berdasarkan data IHS Sales Data yang merupakan bagian dari S&P Global Mobility.
Selain itu hadir Geely EX5 yang menyasar konsumen SUV listrik dengan fitur lebih lengkap. Model ini dibanderol Rp515 juta dan memperoleh fasilitas wall charger serta garansi baterai seumur hidup.
Pada segmen plug-in hybermesinbrid,
Geely membawa Starray EM-i yang menggabungkan efisiensi penggunaan listrik dengan fleksibilitas perjalanan jarak jauh. SUV tersebut dipasarkan Rp499 juta dengan garansi baterai hingga delapan tahun atau 180.000 kilometer, serta garansi kendaraan dan mesin selama enam tahun atau 150.000 kilometer.
Untuk kendaraan bensin, Geely menghadirkan Coolray yang mengusung karakter sporty. SUV ini dipasarkan mulai Rp333 juta dan disertai paket benefit senilai Rp 18,7 juta bagi 300 konsumen pertama, meliputi voucher bahan bakar, car care package, voucher diskon eksklusif, serta opsi Sporty Package.
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