Geely Bawa Atmosfer Chelsea FC ke GIIAS 2026, Pengunjung Berpeluang Nonton Chelsea vs AC Milan

JawaPos.com – Geely Auto Indonesia memperkuat kolaborasi globalnya dengan Chelsea Football Club melalui program The True Blue Journey. Program ini mengajak masyarakat merasakan pengalaman bertema sepak bola, mulai dari jaringan diler, booth Geely di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, hingga berkesempatan menyaksikan langsung laga pramusim Chelsea FC melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 8 Agustus 2026.

Program ini menjadi upaya Geely mendekatkan merek kepada konsumen melalui perpaduan inovasi otomotif dan dunia olahraga.

Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengatakan kolaborasi tersebut didasari kesamaan nilai, yakni performa, inovasi, dan semangat untuk terus berkembang.

"Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi momentum bagi Geely untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui berbagai pengalaman interaktif," ujarnya di ajang GIIAS 2026 (6/8).

Rangkaian The True Blue Journey dimulai dari diler Geely yang berpartisipasi, kemudian berlanjut di booth Geely selama GIIAS 2026, sebelum mencapai puncaknya pada pertandingan persahabatan Chelsea FC melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Selama GIIAS 2026, Geely menghadirkan Chelsea Corner, area khusus yang menggabungkan pengalaman otomotif dan sepak bola. Pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas seperti Geely Tic Tac Toe Kick, berfoto di area bertema Chelsea FC, menikmati instalasi interaktif, hingga memperoleh merchandise eksklusif.

Di area stadion pada hari pertandingan, Geely juga menyiapkan booth khusus serta sesi meet and greet bersama legenda Chelsea, Roberto Di Matteo, yang memberikan kesempatan bagi penggemar untuk bertemu langsung dengan salah satu ikon klub asal Inggris tersebut.

Program The True Blue Journey berlangsung hingga 5 Agustus 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan mengunjungi diler Geely, melakukan test drive, serta membagikan pengalaman mereka bersama Geely dan Chelsea FC melalui media sosial.

Selanjutnya, peserta dapat melanjutkan tantangan di booth Geely selama GIIAS 2026 dengan mengumpulkan stempel dan mengikuti berbagai aktivitas bertema sepak bola di Chelsea Corner.