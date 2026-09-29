Mitsubishi Destinator, SUV Keluarga yang Siap Temani Perjalanan Jauh dan Liburan

JawaPos.com – Perjalanan jauh bersama keluarga bukan hanya soal mencapai destinasi, tetapi juga bagaimana setiap anggota keluarga tetap merasa nyaman selama berada di perjalanan.
Mulai dari performa kendaraan saat melintasi jalan perkotaan dan tol, kenyamanan kabin ketika menempuh perjalanan berjam-jam, hingga fleksibilitas ruang untuk membawa penumpang dan berbagai perlengkapan menjadi pertimbangan penting dalam memilih mobil keluarga.
Kebutuhan tersebut coba dijawab Mitsubishi Motors melalui Mitsubishi Destinator, SUV midsize tiga baris dengan kapasitas hingga tujuh penumpang. Perpaduan mesin turbo bertenaga, suspensi yang dikembangkan untuk karakter jalan di kawasan ASEAN, kabin yang lapang, serta berbagai fitur pendukung membuat Destinator dirancang untuk menemani mobilitas keluarga, termasuk perjalanan jauh dan liburan ke berbagai destinasi.
Bagi keluarga yang kerap melakukan perjalanan antarkota, performa menjadi salah satu aspek penting. Kendaraan tidak hanya dituntut memiliki tenaga yang cukup ketika digunakan di jalan perkotaan, tetapi juga harus mampu memberikan respons ketika menghadapi jalan tol, tanjakan, maupun ketika pengemudi membutuhkan akselerasi untuk menyalip kendaraan lain.
Mitsubishi Destinator dibekali mesin 1.5-liter turbo MIVEC yang menghasilkan tenaga maksimum 120 kW atau sekitar 163 PS dan torsi maksimum 250 Nm. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi Continuously Variable Transmission (CVT) yang dirancang memberikan akselerasi secara linear dan responsif.
Karakter tersebut membuat Mitsubishi Destinator dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perjalanan keluarga. Ketika digunakan dalam aktivitas sehari-hari di dalam kota, respons mesin dan transmisi mendukung mobilitas yang lebih praktis. Sementara ketika digunakan untuk perjalanan luar kota, tenaga dan torsi yang tersedia dapat mendukung kebutuhan akselerasi, termasuk saat kendaraan membawa penumpang dan barang dalam jumlah lebih banyak.
Lima Mode Berkendara untuk Berbagai Kondisi Jalan
Perjalanan keluarga juga tidak selalu melewati karakter jalan yang sama. Rute menuju tempat wisata dapat mempertemukan pengemudi dengan jalan perkotaan, jalan tol, tanjakan, jalan berkelok, hingga permukaan jalan yang tidak rata.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Mitsubishi Destinator dilengkapi lima pilihan mode berkendara, yaitu Normal, Wet, Tarmac, Gravel, dan Mud. Masing-masing mode dirancang untuk membantu menyesuaikan karakter pengendalian kendaraan dengan kondisi permukaan jalan.
Mode Normal dapat digunakan untuk kebutuhan berkendara sehari-hari. Sementara Wet dirancang untuk membantu menjaga stabilitas ketika berkendara di permukaan jalan yang basah. Adapun Tarmac ditujukan untuk memberikan respons yang lebih gesit pada jalan beraspal, sedangkan Gravel dan Mud mendukung pengendalian ketika kendaraan menghadapi permukaan jalan yang lebih kasar atau berlumpur.
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