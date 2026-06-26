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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 26 Juni 2026 | 22.56 WIB

6 Keunggulan Mitsubishi Destinator, Mesin Turbo hingga Fitur Premium

Mitsubishi Destinator warna biru. (Dony/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Mitsubishi Destinator warna biru. (Dony/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Sejak diperkenalkan di Indonesia pada Juli 2025, Mitsubishi Destinator mendapat perhatian positif berkat perpaduan desain SUV modern, kapasitas tujuh penumpang, serta teknologi yang mendukung kenyamanan berkendara sehari-hari.

SUV ini tersedia dalam tiga varian, yakni GLS, Exceed, dan Ultimate. Khusus varian Ultimate, tersedia pilihan fitur tambahan seperti Dynamic Sound Yamaha Premium, Hands Free Power Tailgate, dan pengaturan jok elektrik yang menambah kenyamanan pengguna.

Selain menawarkan kabin lega dengan konfigurasi tiga baris, Destinator juga dibekali berbagai teknologi keselamatan aktif melalui Mitsubishi Motors Safety Sensing. Sistem tersebut mencakup Adaptive Cruise Control (ACC), Forward Collision Mitigation (FCM).

Ada juga Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Automatic High Beam (AHB), Leading Car Departure Notification (LCDN), Multi Around Monitor, hingga enam airbag untuk meningkatkan perlindungan selama perjalanan.

Mesin Turbo 1.5 Liter Berperforma Responsif

Salah satu keunggulan utama Mitsubishi Destinator terletak pada mesin turbo 1.500 cc berkode 4B40 MIVEC yang dipadukan dengan water-cooled intercooler.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga hingga 163 PS dengan torsi maksimum 250 Nm, kemudian disalurkan melalui transmisi CVT yang telah dioptimalkan untuk memberikan akselerasi halus sekaligus menjaga efisiensi bahan bakar.

Karakter mesin turbo membuat respons akselerasi terasa lebih spontan, terutama saat menyalip kendaraan, melintasi jalan tol, maupun menghadapi tanjakan tanpa harus mengorbankan konsumsi bahan bakar untuk penggunaan harian.

Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, menjelaskan bahwa karakter mesin turbo akan bekerja lebih optimal jika digunakan dengan gaya berkendara yang halus.

"Mesin turbo tidak perlu dipacu secara agresif. Semakin tinggi panas yang dihasilkan turbo, semakin besar energi yang dibutuhkan. Percayakan saja tenaga mesin yang sudah diatur dengan baik sehingga tetap responsif sekaligus efisien," ujar Rifat, Jumat (26/6).

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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