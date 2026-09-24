Mitsubishi Destinator, SUV 7-Seater untuk Menjawab Kebutuhan Keluarga Modern

JawaPos.com – Kebutuhan kendaraan keluarga di Indonesia terus berkembang seiring dengan semakin beragamnya aktivitas masyarakat.

Mobil keluarga kini tidak hanya dituntut mampu membawa banyak penumpang, tetapi juga perlu menawarkan kenyamanan, keamanan, performa, serta fleksibilitas untuk menunjang mobilitas sehari-hari hingga perjalanan bersama keluarga.



Kondisi tersebut membuat SUV tiga baris dengan kapasitas tujuh penumpang semakin relevan bagi keluarga modern. Mitsubishi Destinator hadir sebagai Premium Family SUV yang memadukan kapasitas tujuh penumpang dengan kabin lapang, kenyamanan, performa responsif, desain khas SUV, serta berbagai teknologi keselamatan.

Kombinasi tersebut menjadikan Destinator sebagai salah satu pilihan kendaraan yang dapat mendukung beragam kebutuhan keluarga, mulai dari aktivitas harian hingga perjalanan bersama.



Bagi keluarga dengan mobilitas tinggi, fleksibilitas kendaraan menjadi salah satu pertimbangan penting. Satu mobil dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti mengantar anak sekolah, bekerja, berbelanja, hingga bepergian ke luar kota atau menikmati akhir pekan bersama keluarga.

Dalam penggunaan sehari-hari, kapasitas tujuh penumpang menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan Mitsubishi Destinator. Konfigurasi tiga baris memberikan ruang bagi keluarga untuk bepergian bersama, sementara perhatian terhadap kenyamanan penumpang membuat mobil ini tidak sekadar mengandalkan kapasitas besar.

Pada baris ketiga, misalnya, tersedia ruang lutut yang lega serta ventilasi udara khusus. Pengaturan kursi yang fleksibel juga memungkinkan kabin disesuaikan dengan kebutuhan penumpang maupun barang bawaan. Baris kedua menggunakan konfigurasi 40:20:40, sedangkan baris ketiga dapat dilipat dengan konfigurasi 50:50.

Kenyamanan semakin didukung melalui sejumlah fitur di dalam kabin. Mitsubishi Destinator dibekali power panoramic sunroof, ambient lighting dengan 64 pilihan warna, Smartphone-link Display Audio berukuran 12,3 inci, serta digital driver display 8 inci. Untuk memberikan pengalaman audio yang lebih imersif selama perjalanan, tersedia pula Dynamic Sound Yamaha Premium.

Tidak hanya mengutamakan kenyamanan, karakter SUV Mitsubishi Destinator juga terlihat dari desain eksteriornya. Proporsi bodi yang kokoh dipadukan dengan karakter dinamis, grille akrilik transparan, serta lampu depan dan belakang berbentuk T yang menjadi identitas desain kendaraan.

Ground clearance hingga 214 mm turut mendukung fleksibilitas ketika Destinator digunakan dalam berbagai kondisi perjalanan. Karakter tersebut relevan bagi keluarga yang memiliki aktivitas tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga kerap melakukan perjalanan luar kota dengan kondisi jalan yang beragam.

Dari sisi performa, Mitsubishi Destinator mengandalkan mesin turbo MIVEC 1,5 liter yang menghasilkan tenaga maksimum 120 kW dan torsi puncak 250 Nm. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi CVT untuk menghadirkan respons akselerasi sekaligus karakter berkendara yang halus untuk menunjang penggunaan sehari-hari.

Mitsubishi Destinator juga memiliki lima pilihan mode berkendara, yaitu Normal, Wet, Tarmac, Gravel, dan Mud. Keberadaan mode tersebut memungkinkan karakter berkendara disesuaikan dengan kondisi permukaan jalan, baik ketika digunakan untuk aktivitas perkotaan maupun saat keluarga melakukan perjalanan dengan medan yang lebih beragam.

Aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam kendaraan keluarga. Mitsubishi Destinator dilengkapi teknologi Diamond Sense yang mencakup berbagai fitur bantuan pengemudi, seperti Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, Automatic High Beam, Leading Car Departure Notification, dan Multi Around Monitor.

Selain teknologi keselamatan aktif, Destinator juga dilengkapi enam SRS airbag serta berbagai teknologi keselamatan lainnya yang dirancang untuk membantu memberikan perlindungan kepada penumpang.

Konektivitas turut menjadi bagian dari pengalaman berkendara. Melalui Mitsubishi Connect, pemilik dapat terhubung dengan kendaraan menggunakan smartphone untuk sejumlah fungsi, termasuk memantau kondisi dan lokasi kendaraan serta memperoleh bantuan dalam kondisi tertentu.