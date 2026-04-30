Layar 12,3 Inci Jadi Andalan Mitsubishi Destinator, Atur Mobil Kini Lebih Praktis

JawaPos.com Mitsubishi Destinator menjadi salah satu SUV terbaru yang menarik perhatian di Indonesia. Selain hadir sebagai mobil keluarga 7 penumpang, SUV ini juga dibekali teknologi modern yang membuat pengalaman berkendara lebih nyaman dan praktis.

Salah satu fitur yang paling menonjol adalah layar sentuh SDA berukuran 12,3 inci yang menjadi pusat pengaturan berbagai fitur kendaraan.

Layar 12,3 inci di Mitsubishi Destinator bukan hanya untuk hiburan dan navigasi. Pengguna juga bisa mengatur banyak fitur mobil langsung dari layar sentuh tersebut.

"Layar 12,3 inci kan sudah jadi point of view utama Mitsubishi Destinator. Itu diberikan untuk kemudahan semua interaksi dan interactive feature memang dioperasikan dari situ. Menurut saya, ini kemudahan yang amat sangat baik. Karena secara logic itu operating systemnya gampang banget," ujar Rifat Sungkar, Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia kepada JawaPos.com, Rabu (29/4).

Melalui menu “Vehicle Setting”, pengemudi dapat melakukan berbagai pengaturan seperti Sistem keyless entry, lampu eksterior dan interior, wiper otomatis, power door lock, ambient light, kamera 360 derajat (Multi Around Monitor), panoramic sunroof dan ada jendela otomatis.

“Misalnya fitur ambien light, punya beberapa warna. Itu memang merepresentasikan karakter dari pemilik kendaraan. Nah, kalau sunroof, bisa dioperasikan manual, bisa dioperasikan juga dengan digital. So, it's fun to have.” tambah Rifat.

Tampilan layar yang modern juga dipadukan dengan panel instrumen digital dalam desain monolitik yang terlihat premium.

SUV Keluarga dengan Teknologi Lengkap

Pihak pabrikan menghadirkan Destinator sebagai SUV menengah dengan konfigurasi tiga baris kursi dan kapasitas tujuh penumpang. Mobil ini dibekali mesin turbo 1.5 liter yang dipadukan dengan transmisi CVT untuk menghasilkan performa responsif sekaligus efisien.