Pabrik Cat Automotive Refinish Baru Dibangun di Cikande, Kapasitas 20.000 Ton per Tahun

JawaPos.com - PT Bintang Chemical Indonesia mulai membangun fasilitas produksi baru di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Fasilitas ini diproyeksikan memperkuat kapasitas industri cat nasional, termasuk memenuhi kebutuhan automotive refinish atau cat untuk perbaikan bodi kendaraan.

Pembangunan ditandai dengan seremoni ground breaking pada Senin (28/9/2026). Fasilitas baru tersebut dibangun di atas lahan seluas 10.800 meter persegi, dengan potensi penambahan lahan sekitar 4.000 meter persegi.

Berlokasi di Jl. Raya Serang KM 65, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, mempunyai total luas bangunan direncanakan mencapai sekitar 5.324 meter persegi.

Yaitu mencakup kantor pusat, Research and Innovation Center, fasilitas produksi, serta berbagai infrastruktur dan peralatan pendukung. Ditargetkan rampung pada Juli 2027 dan mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 2027.

Kapasitas Produksi 20.000 Ton per Tahun Saat beroperasi penuh, fasilitas Cikande ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 20.000 metrik ton per tahun. Produk yang dihasilkan mencakup cat automotive refinish, cat kayu, cat dekoratif berbasis solvent, dan specialty coating.

Segmen automotive refinish menjadi salah satu fokus utama. Meningkatnya populasi kendaraan di Indonesia dinilai ikut membuka peluang pasar perbaikan bodi kendaraan, khususnya setelah terjadi kecelakaan maupun untuk kebutuhan perawatan dan aftermarket.

Managing Director PT Bintang Chemical Indonesia, Tio Kay Hok, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjawab permintaan pasar yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

“Pembangunan fasilitas baru ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang PT Bintang Chemical Indonesia untuk memperluas kapasitas produksi dan memperkuat posisi kami di industri cat nasional,” ujar Tio.