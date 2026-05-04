Pelamar Membludak! 639.732 Orang Rebut 35 Ribu Posisi Manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan

JawaPos.com – Antusiasme masyarakat untuk bergabung menjadi bagian pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih melonjak tajam. Jumlah pelamar bahkan menembus ratusan ribu orang, jauh melampaui kuota yang disediakan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan bahwa total pelamar mencapai 639.732 orang hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026. Angka tersebut menurutnya melampaui ekspektasi dari panitia pelaksana.

"Selama proses pendaftaran, animo masyarakat sangat tinggi, melampaui ekspektasi kami. Hingga penutupan, pada 25 April 2026, telah terdata jumlah pelamar sebanyak 639.732 orang," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (4/5).

Dia membeberkan, para pelamar itu nantinya akan memperebutkan 35.476 posisi manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Adapun rinciannya, sebanyak 30.000 manajer KDMP dan 5.476 pegawai kampung nelayan merah putih.

Dari total pelamar tersebut, lanjut Zulhas, sebanyak 487.819 orang telah menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi. Sementara itu, 483.648 pelamar dinyatakan lolos tahap administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Saat ini, proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung mulai 3 hingga 12 Mei 2026. Ujian tersebut menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi peserta dengan menyediakan lokasi ujian yang tersebar luas, sehingga pelamar dapat memilih titik terdekat dengan domisili masing-masing.