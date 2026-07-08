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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 9 Juli 2026 | 01.36 WIB

Cat Interior dengan Teknologi Anti Jamur Hitam Meluncur di IndoBuildTech 2026, Bikin Hunian lebih Sehat

Head of Marketing Pacific Paint Tan Caroline, saat peluncuran Metrotop Interior di ajang IndoBuildTech 2026. (Istimewa) - Image

Head of Marketing Pacific Paint Tan Caroline, saat peluncuran Metrotop Interior di ajang IndoBuildTech 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Hunian yang sehat kini menjadi perhatian banyak masyarakat. Selain desain dan sirkulasi udara, kondisi dinding rumah juga ikut berpengaruh terhadap kenyamanan penghuni, terutama di daerah dengan tingkat kelembapan tinggi yang rentan memicu munculnya jamur hitam.

"Kami ingin menghadirkan solusi yang membantu melindungi hunian dari pertumbuhan black mold sekaligus memberikan hasil akhir yang indah dan tahan lama," ujar Head of Marketing Pacific Paint Tan Caroline, saat peluncuran Metrotop Interior di ajang IndoBuildTech 2026.

Dia menambahkan, pihaknya memperkenalkan Metrotop Interior, cat tembok interior terbaru yang dibekali teknologi Anti-black mold untuk membantu menghambat pertumbuhan jamur hitam pada lapisan cat.

Inovasi ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas udara di dalam ruangan dan dampak jamur terhadap kesehatan.

Menurut Caroline, produk tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan pada dinding sekaligus mempertahankan tampilan ruangan agar tetap bersih dalam jangka waktu lebih lama. Metrotop Interior juga menggunakan formula low volatile organic compounds (Low VOC) sehingga lebih aman digunakan di dalam ruangan.

Cat berbahan dasar acrylic emulsion ini memiliki hasil akhir matte dengan daya tutup yang baik, warna lebih awet, perlindungan anti-alkali, serta mudah diaplikasikan menggunakan kuas, roller, maupun spray pada berbagai jenis permukaan seperti beton, plester, batu bata, asbes, papan, hingga GRC.

Head of Laboratory Pacific Paint Lusiana Simarmata, mengatakan formulasi Metrotop Interior dikembangkan melalui serangkaian riset dan pengujian laboratorium. "Kami memastikan formulanya mampu membantu menghambat pertumbuhan jamur tanpa mengurangi kualitas daya tutup maupun ketahanan warna," katanya.

Ia menambahkan, produk tersebut juga telah menjalani pengujian di laboratorium eksternal menggunakan metode dry film fungal resistance. Hasilnya menunjukkan permukaan yang dilapisi Metrotop Interior tidak memperlihatkan pertumbuhan jamur hitam, sementara panel pembanding dengan produk sejenis menunjukkan adanya jamur pada permukaan cat.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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