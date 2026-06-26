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Endah Primasari Utami
Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.05 WIB

5 Warna Cat Kamar Paling Menenangkan untuk Bangun Tidur yang Lebih Nyaman Menurut Ahli Psikologi Warna

Ilustrasi, warna cat kamar yang paling menenangkan untuk bangun tidur yang lebih nyaman. Magnific/ benzoix.

 

 
 
JawaPos.com - Ketika kebanyakan orang memerhatikan kasur, bantal, sprei, atau jadwal tidur untuk bangun tidur yang lebih segar, tenang, dan nyaman, Michelle Lewis, seorang ahli psikologi warna justru mempertimbangkan warna cat kamar tidur.

Menurut Lewis, warna cat kamar tidur mengelilingi Anda pada momen transisi, seperti saat Anda bangun tidur atau bersiap tidur secara aktif memengaruhi kadar kortisol atau hormon stres, detak jantung, serta kemampuan otak untuk beralih dari keadaan waspada dan istirahat, demikian sebaliknya.

Oleh sebab itu, dilansir JawaPos.com dari parade pada Jumat (26/6), Lewis mengungkapkan ada lima warna cat kamar paling menenangkan untuk bangun tidur yang lebih nyaman.

1. Biru Lembut dan Redup

Lewis mengatakan, nuansa abu-abu menjadi kunci untuk mendapatkan warna ini.

Ketika warna biru terang murni membuat pikiran Anda terlalu aktif dan memberi sinyal kewaspadaan, tapi warna biru lembut dan redup akan memperlambat detak jantung atau menjaganya tetap lambat dan memberi tahu bahwa tidak apa-apa bagi Anda untuk bersantai.

Warna ini juga dapat meningkatkan kualitas tidur, sehingga Anda merasa nyaman ketika bangun tidur.

2. Abu-Abu Hangat

Ahli mengatakan, warna abu-abu hangat cenderung pada 'ketiadaan stimulasi kromatik'.

Ini merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa ruang yang netral secara visual menurunkan tingkat gairah.

Secara emosional, abu-abu hangat adalah warna yang setara dengan keheningan, bukan kosong, hanya ketenangan, demikian yang dikatakan Lewis.

3. Hijau Sage

Sebuah studi dari Frontiers in Psychology tahun 2019 menemukan bahwa berjalan di lingkungan hijau menyebabkan detak jantung jauh lebih rendah daripada di lingkungan merah atau putih.

Jadi, ahli mencatat tentang kekuatan efek hijau pada sistem saraf manusia.

Lewis juga mengutip penelitian lain yang menunjukkan bahwa lingkungan hijau cenderung menghasilkan efek pengurangan stres dalam pengaturan klinis dibandingkan dengan putih.

4. Biru Tua

Biru tua digambarkan Lewis sebagai salah satu warna penenang yang paling terbukti secara ilmiah.

Sebuah studi tahun 2024-2025 di sebuah rumah sakit menunjukkan bahwa pasien di kamar berwarna hijau dan biru mengalami peningkatan suasana hati yang jauh lebih baik dan masa pemulihan yang lebih singkat.

Lewis juga mengatakan bahwa warna teal tua yang telah diarsir, bukan dipercerah mampu menciptakan ketenangan yang menyeluruh yang menyelubungi tanpa terasa berat, elegan tanpa terasa dingin.

5. Lavender Lembut

Lewis menjelaskan bahwa warna lavender lembut memiliki sifat menenangkan, karena memiliki panjang gelombang diantara biru dan ungu pada spektrum.

Ini membuat lavender mampu mempertahankan cukup kemampuan biru yang telah terbukti menurunkan detak jantung dan mendukung relaksasi sekaligus panjang gelombang cahaya terpendek ungu yang membantu pikiran melepaskan stres secara lebih alami.

Lavender yang agak keabu-abuan dan redup tetap berada dalam rentang panjang gelombang dingin yang mendukung keadaan istirahat.

Secara emosional, lavender menciptakan ruangan yang terasa seperti tempat peristirahatan sejati dengan sentuhan seperti mimpi, sangat pribadi, dan terlepas dari tuntutan sehari-hari.

Ini mendukung Anda bangun dengan cara yang nyaman dan menyenangkan.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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