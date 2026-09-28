Mercedes-Benz Terancam Tutup Dua Pabriknya di Jerman

Penampakan interior Mercedes-Benz SLS AMG yang sudah dibekali sistem audio high-end. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pabrikan otomotif asal Jerman, Mercedes-Benz mendapatkan tekanan cukup berat di tengah persaingan industri otomotif global akibatnya, dua fasilitas produksinya di dalam negeri berpotensi ditutup.
CarsCoops pada Senin (28/9) melaporkan, langkah ini mengikuti jejak rekan satu negaranya yakni Volkswagen yang juga tengah menghadapi tekanan terhadap operasional manufaktur di Jerman.
Kepala Produksi Mercedes-Benz, Michael Schiebe, mengatakan perusahaan masih berupaya mempertahankan seluruh fasilitas produksi di Jerman. Namun, langkah tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya.
“Tujuan jelas perusahaan adalah mempertahankan semua lokasi kami di Jerman,” kata Schiebe saat berbicara dengan pekerja di pabrik Sindelfingen.
Namun, ia memperingatkan bahwa jika upaya tersebut tidak tercapai, Mercedes harus menutup satu pabrik perakitan dan satu fasilitas powertrain di Jerman.
Mercedes, perlu mencapai kesepakatan baru mengenai pengurangan biaya dengan serikat pekerja IG Metall.
Perusahaan juga meminta adanya perubahan kondisi operasional, untuk meningkatkan produktivitas manufaktur di Jerman.
Ancaman tersebut langsung mendapat penolakan dari IG Metall. Serikat pekerja menilai ancaman penutupan pabrik bukan cara untuk menentukan masa depan perusahaan dan menyatakan siap memberikan perlawanan jika pekerja ditekan untuk memberikan konsesi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022