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Selasa, 29 September 2026 | 00.57 WIB

Mercedes-Benz Terancam Tutup Dua Pabriknya di Jerman

Penampakan interior Mercedes-Benz SLS AMG yang sudah dibekali sistem audio high-end. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

Penampakan interior Mercedes-Benz SLS AMG yang sudah dibekali sistem audio high-end. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pabrikan otomotif asal Jerman, Mercedes-Benz mendapatkan tekanan cukup berat di tengah persaingan industri otomotif global akibatnya, dua fasilitas produksinya di dalam negeri berpotensi ditutup.

CarsCoops pada Senin (28/9) melaporkan, langkah ini mengikuti jejak rekan satu negaranya yakni Volkswagen yang juga tengah menghadapi tekanan terhadap operasional manufaktur di Jerman.

Kepala Produksi Mercedes-Benz, Michael Schiebe, mengatakan perusahaan masih berupaya mempertahankan seluruh fasilitas produksi di Jerman. Namun, langkah tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya.

“Tujuan jelas perusahaan adalah mempertahankan semua lokasi kami di Jerman,” kata Schiebe saat berbicara dengan pekerja di pabrik Sindelfingen.

Namun, ia memperingatkan bahwa jika upaya tersebut tidak tercapai, Mercedes harus menutup satu pabrik perakitan dan satu fasilitas powertrain di Jerman.

Mercedes, perlu mencapai kesepakatan baru mengenai pengurangan biaya dengan serikat pekerja IG Metall.

Perusahaan juga meminta adanya perubahan kondisi operasional, untuk meningkatkan produktivitas manufaktur di Jerman.

Ancaman tersebut langsung mendapat penolakan dari IG Metall. Serikat pekerja menilai ancaman penutupan pabrik bukan cara untuk menentukan masa depan perusahaan dan menyatakan siap memberikan perlawanan jika pekerja ditekan untuk memberikan konsesi. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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