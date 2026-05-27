Profil Stadion Mercedes-Benz, Arena Semifinal Piala Dunia 2026

Krisis dana keamanan, piala dunia di Amerika Serikat berpotensi kacau. (@FIFAWorldCup/X)
JawaPos.com - Stadion Mercedes-Benz yang berada di Atlanta, Amerika Serikat, menjadi salah satu arena yang digunakan untuk semifinal Piala Dunia 2026, bersama Stadion AT&T di Dallas, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman FIFA, Rabu, Stadion Mercedes-Benz berkapasitas sekitar 75 ribu penonton dan baru dibuka pada tahun 2017. Arena ini menjadi tempat berlangsungnya delapan laga Piala Dunia 2026 termasuk babak empat besar.
Karena alasan komersial, Stadion Mercedes-Benz akan menggunakan nama Stadion Atlanta selama pelaksanaan Piala Dunia 2026.
Stadion Mercedes-Benz, yang memiliki lebih tinggi lebih dari 300 kaki, dilengkapi atap buka-tutup, layar video melingkar (halo) 360 derajat pertama di dunia, serta mendapat pujian sebagai salah stadion dunia yang paling ramah lingkungan, sejatinya merupakan markas dari dua klub cabang olahraga berbeda.
Di sepak bola, stadion tersebut menjadi kandang Atlanta Falcons yang berkompetisi di Major League Soccer (MLS). Sementara di american football, Stadion Mercedes-Benz adalah basis dari klub National Football League (NFL), Atlanta Falcons.
Stadion Mercedes-Benz adalah arena ternama AS yang pernah menggelar acara-acara besar seperti laga MLS All-Star, Super Bowl LIII, College Football Play-off National Championship, pertandingan-pertandingan persahabatan internasional dan beragam konser pesohor dunia.
Pada 2025, stadion tersebut menjadi lokasi enam pertandingan FIFA Club World Cup 2025, yang terdiri dari tiga laga fase grup, dua pertandingan babak 16 besar, dan duel perempat final yang melibatkan Paris Saint-Germain melawan Bayern Muenchen.
Sebanyak delapan laga Piala Dunia 2026 di Stadion Atalanta terdiri dari lima pertandingan babak fase grup yang melibatkan Spanyol, Tanjung Verde, Afrika Selatan, Arab Saudi, Maroko, Haiti, dan Uzbekistan, lalu satu laga babak 32 besar, satu laga babak 16 besar, serta satu duel semifinal.
Berikut laga-laga Piala Dunia 2026 yang dimainkan di Stadion Atlanta:
