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Nanda Prayoga
Selasa, 8 September 2026 | 21.41 WIB

BYD M6 Terlibat Kecelakaan Tewaskan 3 orang, BYD Motor Indonesia: Masih Diinvestigasi Kepolisian

Kecelakaan beruntun melibatkan BYD M6 dan 4 kendaraan lain di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9). (Istimewa) - Image

Kecelakaan beruntun melibatkan BYD M6 dan 4 kendaraan lain di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Mobil listrik BYD M6 terlibat kecelakaan maut dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore.

Dampak kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan itu adalah tiga orang meninggal dunia. Pada peristiwa memilukan itu, selain BYD M6, kecelakaan itu juga melibatkan Toyota Kijang Innova, Toyota Fortuner, dan sepeda motor Honda Vario.

Menanggai kejadian tersebut, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan, menegaskan penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi polisi.

"Perihal penyebab kejadian, kami belum mendapatkan informasi terbaru. Namun menurut informasi saat ini masih dalam proses investigasi di kepolisian setempat," kata Luther saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/9).

Di sisi lain, Luther menyatakan, pihaknya turut prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi, kasus ini memakan sejumlah korban jiwa. "Kami turut prihatin atas kejadian tersebut, sebaiknya untuk menghormati proses, kita tunggu bersama hasilnya (investigasi kepolisian, Red.) dulu," jelasnya.

Kepala Hubungan Masyarakat dan Pemerintah PT BYD Motors Indonesia Luther Panjaitan. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan ini menjadi perbincangan di media sosial dan diunggah akun X @adarwis pada Senin (7/9). Dalam narasi akun tersebut, MPV listrik BYD M6 dikabarkan mengalami error sehingga rem tidak berfungsi.

"Mobil ngegas terus akhirnya nabrak trotoar dan tiang listrik menimpa pengendara motor dan kesetrum, akhirnya memakan Korban 8 orang Meninggal!? Katanya Mobil Listrik M6," tulis narasi akun tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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