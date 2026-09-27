Pasar Otomotif Terus Tumbuh, Kebutuhan Suku Cadang dan Bengkel Ikut Berubah

JawaPos.com - Kebutuhan perawatan kendaraan di Indonesia berubah seiring pertumbuhan jumlah kendaraan. Teknologi otomotif juga terus berkembang seiring waktu.
Kondisi ini membuat suku cadang dan kemampuan bengkel jadi semakin penting. Akses solusi perbaikan kini makin diperlukan, terutama untuk kendaraan roda dua yang banyak dipakai sehari-hari.
Perubahan tersebut menjadi perhatian utama dalam ajang Automechanika Jakarta 2026. PT Schaeffler Solutions Indonesia pertama kali ikut pameran sekaligus perkenalkan aftermarket khusus roda dua untuk pasar lokal.
Langkah ini memperluas pilihan solusi perawatan bagi distributor dan bengkel. Portofolio didasarkan pada teknologi Original Equipment (OE) dan dukung kebutuhan roda dua untuk mobilitas harian dan aktivitas ekonomi.
Indonesia adalah pasar sepeda motor terbesar di dunia. Banyaknya kendaraan roda dua membuat kebutuhan suku cadang dan layanan perawatan semakin vital bagi pemilik dan jaringan bengkel.
"Indonesia merupakan salah satu pasar kendaraan roda dua terbesar dan paling dinamis di dunia, menjadikannya fokus utama dalam strategi pertumbuhan aftermarket Schaeffler di Asia Tenggara. Partisipasi perdana kami di Automechanika Jakarta serta peluncuran portofolio roda dua menunjukkan bagaimana kami terus memperluas dukungan bagi ekosistem mobilitas Indonesia," ujar Craig Edwards, President Director PT Schaeffler Solutions Indonesia.
Edwards mengatakan, ekspansi portofolio ini juga mendekatkan keahlian dan produk aftermarket ke distributor serta bengkel.
"Dengan menghadirkan keahlian OE yang telah teruji serta merek aftermarket terpercaya lebih dekat kepada pelanggan, kami ingin membantu distributor dan bengkel menyediakan solusi yang andal untuk mendukung mobilitas masyarakat Indonesia setiap hari," katanya.
Bukan Cuma Soal Suku Cadang
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