Perluas Suku Cadang T-OPT untuk Mobil Penumpang dan Komersial di INAPA 2026

JawaPos.com - Toyota-Astra Motor menghadirkan brand suku cadang alternatif T-OPT dalam ajang INAPA 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 20-22 Mei 2026. Melalui kehadiran T-OPT, Toyota ingin memberikan alternatif suku cadang fast moving dengan kualitas terpercaya dan harga lebih terjangkau bagi pelanggan. Selain itu, Toyota juga memperluas cakupan model kendaraan yang dapat menggunakan komponen T-OPT.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, mengatakan T-OPT menunjukkan performa positif sejak pertama kali diluncurkan pada 2024.

“Setelah launching di tahun 2024, T-OPT sebagai brand suku cadang alternatif dari Toyota, memperlihatkan performa outstanding di pasar Indonesia. Sebagai produk dengan daya saing tinggi lantaran mengusung standar kualitas Toyota, T-OPT berhasil menjawab kebutuhan pelanggan yang menginginkan onderdil berkualitas dengan harga kompetitif,” ujarnya.

Dalam pameran INAPA 2026, Toyota menampilkan berbagai lini produk T-OPT yang kini semakin lengkap dan variatif.

T-OPT hadir dengan tagline “Parts dengan Kualitas Terpercaya dan Harga Terjangkau” sebagai solusi suku cadang fast moving untuk pelanggan Toyota, termasuk pengguna kendaraan yang telah melewati masa program T-Care dan beralih ke opsi perawatan aftermarket.

Toyota memastikan kualitas T-OPT tetap mengikuti standar perusahaan sehingga pelanggan tetap mendapatkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang aman dan nyaman.

Berbagai komponen fast moving yang tersedia di antaranya brake pad, brake shoe, filter kabin, filter bensin, filter oli, filter udara, wiper blade, v-belt, hingga clutch disc, clutch cover, dan clutch bearing untuk transmisi manual.

Awalnya, T-OPT tersedia untuk model seperti Toyota Agya, Toyota Calya, Toyota Avanza, Toyota Veloz, Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Innova, Toyota Rush, Toyota Fortuner, Toyota Hilux, dan Toyota Hilux Rangga.

Kini, Toyota memperluas kompatibilitas T-OPT ke sejumlah model lainnya seperti Toyota Corolla Altis, Toyota Kijang, Toyota Voxy, Toyota Raize, Toyota Etios Valco, serta kendaraan komersial seperti Toyota HiAce dan Toyota Dyna.