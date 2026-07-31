Triumph Bawa Speed Twin Cafe Racer Edition ke GIIAS 2026, Cuma 3 Unit di Indonesia

Tampilan Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition. (Dok. Triumph)
JawaPos.com - Triumph Motorcycles Indonesia menjadikan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 babak baru perjalanannya di pasar otomotif Indonesia.
Untuk pertama kalinya, merek asal Inggris tersebut tampil di GIIAS bersama PT Moto World International yang kini menjadi distributor resmi Triumph di Indonesia.
Berlokasi di Hall 11 Booth C1, ICE BSD City, Triumph membawa sejumlah model terbaru guna memperkuat portofolio sepeda motor premium.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan komitmen perusahaan dalam memperluas kehadirannya di pasar otomotif roda dua Indonesia.
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Salah satu daya tarik utama yang dibawa Triumph adalah peluncuran perdana Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition di Indonesia.
Motor edisi khusus ini mengombinasikan karakter khas keluarga Modern Classic Triumph dengan desain cafe racer yang kental.
Keistimewaan model tersebut juga terletak pada jumlahnya yang sangat terbatas. Triumph hanya menyediakan tiga unit Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition untuk pasar Indonesia.
Hal ini menjadikannya salah satu model paling eksklusif bagi para kolektor maupun penggemar sepeda motor premium.
Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition mengambil inspirasi dari budaya cafe racer Inggris. Motor ini dibekali berbagai sentuhan desain premium yang memperkuat tampilannya.
Meski tampil lebih sporty, motor ini tetap mempertahankan performa khas Speed Twin yang menjadi identitasnya.
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