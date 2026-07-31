Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 31 Juli 2026 | 20.17 WIB

Triumph Bawa Speed Twin Cafe Racer Edition ke GIIAS 2026, Cuma 3 Unit di Indonesia

Tampilan Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition. (Dok. Triumph) - Image

Tampilan Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition. (Dok. Triumph)

JawaPos.com - Triumph Motorcycles Indonesia menjadikan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 babak baru perjalanannya di pasar otomotif Indonesia.

Untuk pertama kalinya, merek asal Inggris tersebut tampil di GIIAS bersama PT Moto World International yang kini menjadi distributor resmi Triumph di Indonesia.

Berlokasi di Hall 11 Booth C1, ICE BSD City, Triumph membawa sejumlah model terbaru guna memperkuat portofolio sepeda motor premium.

Langkah ini sekaligus menjadi penegasan komitmen perusahaan dalam memperluas kehadirannya di pasar otomotif roda dua Indonesia.

Salah satu daya tarik utama yang dibawa Triumph adalah peluncuran perdana Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition di Indonesia.

Motor edisi khusus ini mengombinasikan karakter khas keluarga Modern Classic Triumph dengan desain cafe racer yang kental.

Keistimewaan model tersebut juga terletak pada jumlahnya yang sangat terbatas. Triumph hanya menyediakan tiga unit Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition untuk pasar Indonesia.

Hal ini menjadikannya salah satu model paling eksklusif bagi para kolektor maupun penggemar sepeda motor premium.

Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition mengambil inspirasi dari budaya cafe racer Inggris. Motor ini dibekali berbagai sentuhan desain premium yang memperkuat tampilannya.

Meski tampil lebih sporty, motor ini tetap mempertahankan performa khas Speed Twin yang menjadi identitasnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
LEPAS E4 EV Resmi Dijual di GIIAS 2026, Difawarkan Rp339 Juta - Image
Otomotif

LEPAS E4 EV Resmi Dijual di GIIAS 2026, Difawarkan Rp339 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 17.42 WIB

Suzuki Kejar 2.200 SPK di GIIAS 2026, Daihatsu Tak Patok Angka - Image
Otomotif

Suzuki Kejar 2.200 SPK di GIIAS 2026, Daihatsu Tak Patok Angka

Jumat, 31 Juli 2026 | 17.31 WIB

Promo Menarik hingga Kesempatan Bawa Pulang Motor, Booth Suzuki di GIIAS 2026 Siapkan Beragam Aktivitas untuk Pengunjung - Image
Otomotif

Promo Menarik hingga Kesempatan Bawa Pulang Motor, Booth Suzuki di GIIAS 2026 Siapkan Beragam Aktivitas untuk Pengunjung

Jumat, 31 Juli 2026 | 15.30 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore