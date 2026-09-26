Tembus 1.000 Konsumen, iCAR V23 Makin Eksis di Pasar Mobil Listrik Indonesia

iCAR Indonesia menggelar seremoni simbolis penyerahan kendaraan kepada 1000 konsumen iCAR V23 terpilih. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - iCAR Indonesia mencatat perkembangan penjualan kendaraan listrik iCAR V23 di pasar Tanah Air. Hingga akhir September 2026, sebanyak 1.000 konsumen telah menerima unit iCAR V23.
Pencapaian tersebut menjadi salah satu milestone penting bagi iCAR sejak memasuki pasar Indonesia. Sekaligus menunjukkan respons positif konsumen terhadap mobil listrik dengan karakter desain dan personalisasi yang kuat.
iCAR V23 dirancang dengan mengombinasikan tampilan yang khas, performa kendaraan listrik, kepraktisan, serta opsi personalisasi.
Melalui konsep plug-and-play customization, pemilik dapat menyesuaikan kendaraan dengan gaya dan kebutuhan masing-masing.
Dengan pendekatan tersebut, iCAR V23 tidak hanya diposisikan sebagai alat transportasi, tetapi juga kendaraan yang dapat merepresentasikan karakter dan gaya hidup penggunanya.
Bayu Apriadi, Regional Sales Manager iCAR Indonesia, ini merupakan momen yang sangat berarti bagi perjalanan iCAR di Indonesia.
Perusahaan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan customer dan telah menjadikan V23 sebagai bagian dari perjalanan.
“Angka ini bukan hanya mengenai jumlah kendaraan yang diserahkan, tetapi juga merepresentasikan komunitas iCAR terus bertumbuh. Kami juga terus memaksimalkan proses delivery untuk memastikan semakin banyak customer dapat segera menikmati pengalaman bersama iCAR V23,” kata Bayu di Pantai Aloha, PIK 2, Tangerang, Sabtu (26/9).
Selain memperluas basis pengguna, iCAR juga menyiapkan sejumlah fasilitas purnajual untuk mendukung pengalaman kepemilikan V23.
Konsumen mendapatkan gratis biaya jasa servis selama empat tahun atau 60.000 kilometer (syarat ketentuan berlaku), serta membership Pick Up & Drop Off secara gratis selama dua tahun untuk area Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.
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Jawa Pos
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