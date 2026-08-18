iCAR V23 Tembus 100.000 Konsumen Global dalam Waktu Kurang dari 2 Tahun

JawaPos.com - iCAR V23 mencatatkan pencapaian penjualan global dengan jumlah konsumen yang telah melampaui 100.000 orang. Angka tersebut diraih kurang dari dua tahun setelah SUV boxy listrik iCAR itu pertama kali diperkenalkan pada Desember 2024.

Pencapaian tersebut memperlihatkan penerimaan V23 di sejumlah pasar dunia, mulai dari kawasan perkotaan hingga negara yang tengah mengembangkan adopsi kendaraan listrik.

Kombinasi desain, teknologi, dan aspek fungsional menjadi sejumlah faktor yang ditawarkan iCAR untuk menarik konsumen dengan kebutuhan mobilitas yang beragam.

Marshall Ma, Country Director iCAR Indonesia, mengatakan bahwa pencapaian lebih dari 100.000 konsumen global menjadi modal penting bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.

"Di Indonesia, kami ingin membawa standar yang sama, tidak hanya melalui produk yang berkualitas, tetapi juga dengan membangun jaringan dealer, layanan purnajual, dan pengalaman kepemilikan yang semakin lengkap” kata Marshall dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/8).

Menurutnya Indonesia merupakan salah satu pasar strategis bagi iCAR, dan kami optimistis dapat tumbuh bersama konsumen Indonesia dalam jangka panjang,

Thailand menjadi salah satu pasar penting bagi V23 setelah menjadi negara pertama yang menerima model tersebut.

Penjualan bulanannya di negara itu beberapa kali melampaui 1.000 unit, sementara total penjualan kumulatifnya kini telah melewati 7.500 unit. V23 digunakan konsumen untuk berbagai kebutuhan, termasuk mobilitas sehari-hari maupun aktivitas luar ruang.

Respons positif juga terlihat di Malaysia. Tingginya permintaan di negara tersebut membuat iCAR mulai menjalankan proses perakitan lokal.