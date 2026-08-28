Kenalan dengan iCAR V23 dan V27 di GIIAS Surabaya 2026, Bedanya Dimana?

JawaPos.com - GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat Jawa Timur untuk mengenal lebih dekat iCAR, merek kendaraan energi baru dari Chery Group.
Pada pameran otomotif terbesar se-Indonesia yang digelar lima hari di Grand City Convex, Surabaya, Rabu - Minggu (26-30/8), iCAR memamerkan dua mobil unggulannya, yakni iCAR V23 dan iCAR V27.
Regional Sales Manager iCAR Indonesia, Bayu Apriadi mengatakan, kehadiran iCAR di GIIAS Surabaya 2026 menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkenalkan inovasinya kepada masyarakat di berbagai daerah.
"Surabaya merupakan salah satu pasar yang sangat penting bagi iCAR. Kami melihat potensi pasar Jawa Timur yang besar, dengan karakter konsumen yang semakin terbuka terhadap kendaraan NEV," tuturnya, Rabu (26/8).
Sebagai bagian dari Chery Group, iCAR terus mempertegas posisinya sebagai salah satu New Energy Vehicle (NEV) brand yang menawarkan beragam solusi elektrifikasi sesuai kebutuhan konsumen Indonesia.
"Kami berharap kehadiran iCAR dapat semakin diterima oleh konsumen di Surabaya dan Jawa Timur, sekaligus memperkuat langkah kami dalam membangun ekosistem iCAR di Indonesia," imbuhnya.
Berikut spesifikasi singkat dua mobil iCAR yang dipamerkan di GIIAS Surabaya 2026:
1. iCAR V23
iCAR V23 hadir sebagai SUV listrik dengan desain retro-modern melalui konsep “Born to Play”, yang memadukan karakter ikonik dengan teknologi kendaraan listrik masa kini.
Model ini menawarkan pilihan baterai hingga 81,76 kWh, yang mampu menempuh jarak perjalanan hingga 430 kilometer berdasarkan NEDC. iCAR V23 tersedia dalam konfigurasi RWD dan iWD.
Teknologi Intelligent Wheel Drive (iWD) memungkinkan sistem menyesuaikan distribusi tenaga ke setiap roda berdasarkan kondisi jalan secara real-time untuk menjaga traksi dan stabilitas.
Untuk pasar Surabaya, iCAR V23 dibanderol mulai dari Rp 399,9 juta untuk tipe X RWD, Rp 449,9 juta untuk tipe Y RWD, hingga Rp 529,9 juta untuk tipe X iWD.
2. iCAR V27
Mobil ini menjadi SUV flagship yang mengandalkan teknologi Golden Range-Extended Electric Vehicle (REEV) untuk memadukan pengalaman berkendara listrik dengan fleksibilitas perjalanan jarak jauh.
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