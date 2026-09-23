Bukan Varian Termurah, iCAR V23 Tipe Z Justru Paling Diminati Konsumen Indonesia

iCAR V23. (Dok. iCAR)
JawaPos.com - iCAR V23 hadir di pasar Indonesia dengan tiga pilihan varian, yakni X, Y, dan Z. Masing-masing menawarkan tingkat spesifikasi dan fitur yang berbeda.
Dari ketiga varian tersebut, tipe Z yang merupakan versi tertinggi justru menjadi pilihan yang paling banyak diminati konsumen.
Hingga saat ini, penjualan iCAR V23 tipe Z telah memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap total penjualan iCAR di Indonesia.
Ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya mempertimbangkan varian dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga memiliki minat terhadap model dengan spesifikasi dan fitur yang lebih lengkap.
Catatan ini dikoleksi dalam penjualan selama penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Dari total penjualan iCAR V23 selama tiga pameran tersebut, varian Z menyumbang sekitar 45 persen.
Selain mengandalkan tampilan yang berbeda, varian ini ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian hingga perjalanan dengan kebutuhan yang lebih beragam.
Menurut Metta Yunita, Head of Marketing iCAR Indonesia dalam keterangannya, Rabu (23/9) bahwa pilihan konsumen terhadap V23 tipe Z menjadi insight yang menarik.
Hal ini menunjukkan bahwa konsumen iCAR tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga melihat value secara menyeluruh, termasuk performa, teknologi, kelengkapan fitur, serta karakter kendaraan yang mereka dapatkan.
"Bagi kami, tren ini juga menunjukkan semakin kuatnya apresiasi konsumen Indonesia terhadap produk yang menawarkan produk otomotif yang lebih premium,” ujar Metta.
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