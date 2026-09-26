Bensin Motor Boros Tiba-Tiba? Cek 7 Bagian Ini Sebelum ke Bengkel

Ilustrasi Knalpot
JawaPos.com - Konsumsi bensin motor yang tiba-tiba menjadi lebih boros bisa membuat pengeluaran harian ikut membengkak. Kondisi tersebut tidak selalu berarti ada kerusakan besar pada mesin.
Ada sejumlah komponen dan kebiasaan berkendara yang bisa membuat penggunaan bahan bakar menjadi lebih banyak dari biasanya.
Karena itu, sebelum langsung membawa motor ke bengkel, kamu bisa melakukan beberapa pemeriksaan sederhana. Mulai dari kondisi ban, filter udara, hingga sistem pembakaran, berikut sejumlah bagian yang perlu diperhatikan ketika motor terasa lebih boros bensin!
1. Cek Tekanan Angin Ban
Tekanan angin ban yang terlalu rendah membuat permukaan ban lebih banyak bersentuhan dengan aspal. Kondisi ini meningkatkan hambatan ketika motor melaju sehingga mesin membutuhkan tenaga lebih besar untuk mempertahankan kecepatan.
Jika dibiarkan dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat membuat konsumsi bensin meningkat.
Karena itu, periksa tekanan ban secara berkala dan sesuaikan dengan rekomendasi pabrikan yang biasanya tercantum pada buku manual atau stiker informasi kendaraan.
2. Periksa Filter Udara
Filter udara memiliki fungsi penting untuk menyaring kotoran sebelum udara masuk ke ruang pembakaran. Jika filter terlalu kotor, aliran udara dapat terhambat dan membuat proses pembakaran bahan bakar tidak optimal.
Ketika motor mulai terasa kurang responsif atau konsumsi bensin meningkat, kondisi filter udara patut diperiksa.
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