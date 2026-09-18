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Nanda Prayoga
Sabtu, 19 September 2026 | 00.48 WIB

Motor Tiba-tiba Mati saat Jalan? Jangan Panik, Ini 7 Penyebab yang Wajib Kamu Tahu

Ilustrasi: Sepeda motor mogok tiba-tiba bikin jengkel, bisa jadi karena masalah ini. (BikeRestart). - Image

Ilustrasi: Sepeda motor mogok tiba-tiba bikin jengkel, bisa jadi karena masalah ini. (BikeRestart).

JawaPos.com - Motor tiba-tiba mati saat sedang dikendarai tentu bisa membuat pengendara panik, terlebih jika terjadi ketika berada di tengah jalan atau lalu lintas yang ramai. Kondisi tersebut bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari masalah kelistrikan hingga gangguan pada sistem bahan bakar.

Meski begitu, motor yang mendadak mati tidak selalu berarti mengalami kerusakan berat. Ada beberapa penyebab yang bisa kamu kenali dari gejala yang muncul sebelum atau ketika mesin berhenti bekerja.

Berikut 7 hal yang perlu kamu ketahui jika motor tiba-tiba mati saat jalan!

1. Bahan Bakar Habis

Penyebab paling sederhana yang perlu diperiksa adalah bahan bakar. Ketika bensin habis, mesin tentu tidak mendapatkan pasokan bahan bakar yang dibutuhkan untuk melakukan pembakaran sehingga motor akhirnya berhenti.

Kondisi ini terkadang terjadi ketika indikator bahan bakar tidak lagi akurat atau pengendara lupa mengecek sisa bensin sebelum bepergian. Jika motor tiba-tiba mati setelah sebelumnya terasa kehilangan tenaga, kamu bisa memastikan terlebih dahulu apakah masih terdapat bahan bakar di dalam tangki.

2. Aki Bermasalah

Aki merupakan salah satu komponen penting dalam sistem kelistrikan motor. Ketika kondisinya sudah lemah atau mengalami gangguan, sejumlah fungsi kelistrikan dapat ikut terganggu dan pada kondisi tertentu bisa membuat motor sulit dinyalakan kembali setelah mesin mati.

Kamu bisa memperhatikan gejala lain seperti lampu yang lebih redup atau starter elektrik yang terasa lemah. Jika motor mati dan kemudian sulit dihidupkan kembali, kondisi aki dan sistem pengisian sebaiknya diperiksa untuk mengetahui sumber masalahnya.

3. Busi Kotor atau Bermasalah

Busi berperan menghasilkan percikan api untuk membantu proses pembakaran di dalam mesin. Jika busi kotor, aus, atau mengalami gangguan, proses pembakaran dapat terganggu sehingga performa mesin menurun dan motor bisa mengalami kesulitan untuk tetap menyala.

Sebelum motor mati, biasanya bisa muncul gejala seperti mesin brebet atau tenaga terasa tidak stabil. Jika setelah motor mati mesin juga sulit dihidupkan kembali, kondisi busi dapat menjadi salah satu bagian yang perlu diperiksa.

Editor: Estu Suryowati
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