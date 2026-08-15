5 Motor yang Biaya Servisnya Murah, Cocok Buat Anak Kos

JawaPos.com - Buat kamu yang masih berstatus anak kos, memiliki motor sendiri memang bisa membuat aktivitas sehari-hari jauh lebih praktis. Namun, biaya yang perlu dipikirkan bukan cuma harga bensin.

Servis rutin, ganti oli, hingga penggantian komponen yang aus juga bisa menguras kantong jika motor yang dipilih membutuhkan perawatan mahal.

Karena itu, motor dengan konstruksi sederhana, suku cadang yang mudah ditemukan, dan biaya perawatan yang relatif terjangkau bisa menjadi pilihan. Dengan begitu, kamu tetap bisa menggunakan motor untuk pergi kuliah, bekerja, mencari makan, atau bepergian tanpa terlalu khawatir pengeluaran membengkak.

Berikut 5 rekomendasi motor yang biaya servisnya murah!

1. Honda BeAT Honda BeAT bisa menjadi pilihan buat kamu yang mencari motor praktis dengan biaya perawatan yang relatif bersahabat. Populasinya yang banyak di Indonesia membuat suku cadang dan komponen pengganti untuk motor ini relatif mudah ditemukan, baik di bengkel resmi maupun bengkel umum.

Perawatannya juga tidak terlalu rumit untuk kebutuhan rutin. Kamu tetap perlu disiplin mengganti oli, memeriksa kondisi CVT, rem, ban, dan komponen lainnya agar kerusakan yang lebih besar bisa dicegah. Karakternya yang irit juga menjadi nilai tambah buat anak kos yang harus mengatur pengeluaran bulanan.