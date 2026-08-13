Motor Matic Berat saat Ditarik? Jangan Langsung Ganti CVT, Cek 5 Kemungkinan Penyebabnya

Ilustrasi membongkar CVT motor matic. (Wahana Honda)
JawaPos.com - Motor matic menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
Tingginya penggunaan kendaraan roda dua juga tercermin dari penjualan domestik yang mencapai 6,41 juta unit sepanjang 2025. Memasuki 2026, AISI memperkirakan pasar motor domestik masih berada di kisaran 6,4 juta hingga 6,7 juta unit.
Salah satu keluhan yang sering dirasakan pemilik motor matic adalah tarikan terasa berat. Gejalanya bisa muncul ketika motor mulai berjalan, saat melewati tanjakan, atau ketika pengendara membutuhkan akselerasi lebih cepat.
Kondisi tersebut sering langsung dikaitkan dengan komponen CVT. Padahal, tarikan berat tidak selalu berarti seluruh komponen CVT harus diganti.
Filter udara yang terlalu kotor dapat menghambat aliran udara menuju mesin. Akibatnya, proses pembakaran tidak berlangsung secara optimal dan respons mesin bisa terasa menurun.
Motor yang digunakan setiap hari di wilayah dengan tingkat polusi dan debu tinggi membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi filter udara.
Jika filter sudah terlalu kotor, membersihkan atau menggantinya sesuai rekomendasi pabrikan dapat membantu mengembalikan performa mesin.
Busi memiliki peran penting dalam proses pembakaran. Ketika kondisinya sudah menurun, percikan api yang dihasilkan dapat tidak optimal.
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