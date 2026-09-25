AKTI Wisuda 76 Lulusan Vokasi, Disiapkan untuk Kebutuhan Industri Otomotif

JawaPos.com - Akademi Komunitas Toyota Indonesia (AKTI) mewisuda 76 mahasiswa pada 2026. Para lulusan berasal dari dua program studi yang dirancang menyesuaikan kebutuhan industri otomotif.

Sebanyak 44 wisudawan merupakan lulusan Diploma Dua (D2) Tata Operasi Perakitan Kendaraan Roda Empat (TOPKR4), sedangkan 32 lainnya berasal dari program Diploma Satu (D1) Teknik Pemeliharaan Mesin Otomasi (TPMO).

Wisuda angkatan ke-10 tersebut digelar di TMMIN Plant 1 Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). Kegiatan mengusung tema "From Learning to Leading: Empowering Future Industry Professionals."

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan pendidikan vokasi menjadi salah satu bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Bagi TMMIN, membangun kualitas SDM bukanlah sebuah program jangka pendek, melainkan investasi untuk memastikan keberlanjutan industri otomotif nasional. Melalui AKTI, kami menanamkan fondasi bagi lahirnya talenta-talenta yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memahami standar dan budaya kerja industri. Kami percaya, investasi pada manusia hari ini akan menjadi kekuatan bagi industri di masa depan," ucap Nandi.

Menurut dia, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kemampuan teknis. Pemahaman terhadap standar kerja dan budaya industri juga menjadi bekal bagi lulusan ketika memasuki dunia kerja.

Dorong Kesesuaian Pendidikan dan Kebutuhan Industri Wakil Presiden Direktur TMMIN I Nyoman Winaya Adnyana mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dari jumlah generasi muda. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan pendidikan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Indonesia memiliki banyak anak muda dengan potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, pendidikan dan industri perlu berjalan senada dan seirama, membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui people development, termasuk AKTI, TMMIN berupaya memperkuat link and match antara pendidikan dan industri agar generasi muda lebih siap memasuki dunia kerja dan terus berkembang," tutur I Nyoman.

AKTI merupakan inisiatif TMMIN yang berdiri pada 27 Oktober 2015. Hingga 2026, akademi tersebut telah meluluskan 429 mahasiswa.