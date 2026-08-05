Jajal Toyota New Hilux 2026 yang Naik Kelas, Kabin Premium dan Makin Andal di Medan Off-Road

JawaPos.com - Toyota menghadirkan wajah baru bagi Hilux Double Cabin yang tak sekadar mengandalkan ketangguhan. Saat berkesempatan menjajal New Toyota Hilux Double Cabin V di lintasan off-road kawasan Tangerang, pikap generasi kesembilan ini menunjukkan transformasi signifikan lewat desain yang lebih modern, kabin semakin nyaman, serta teknologi keselamatan dan kemampuan melibas berbagai medan yang naik kelas.

Perpaduan tersebut menjadikan New Hilux bukan hanya kendaraan operasional, tetapi juga pilihan menarik bagi pebisnis hingga pecinta aktivitas outdoor.

Toyota mengembangkan New Hilux Double Cabin V dengan tetap mempertahankan tiga DNA utamanya, yakni kualitas, ketahanan, dan keandalan. Dimensinya pun tetap ideal untuk berbagai kebutuhan dengan panjang 5.320 mm, lebar 1.885 mm, tinggi 1.815 mm, serta wheelbase 3.085 mm.

Perubahan paling mencolok terlihat pada sektor eksterior. Bagian depan kini tampil jauh lebih modern melalui konsep desain "Cyber Sumo", filosofi yang menggambarkan sosok pegulat sumo dengan postur kokoh, stabil, namun tetap lincah dan futuristis.

Kesan tersebut diperkuat oleh lampu LED berdesain ramping, grille berukuran besar dengan tulisan Toyota yang lebih tegas, hingga bentuk bumper yang membuat tampilannya semakin berwibawa.

Dari samping, perubahan juga terlihat pada desain fender dan overfender yang kini berbentuk lebih kotak dibanding generasi sebelumnya. Selain memperkuat karakter tangguh, desain ini juga berfungsi mengurangi cipratan lumpur dan air saat melintasi jalur berat.

Bagian bak belakang pun kini memiliki desain lebih tegas dengan mekanisme bukaan yang terasa lebih halus sehingga meningkatkan kenyamanan saat digunakan sehari-hari.

Saat sesi testdrive Hilux Double Cabin yang tak sekadar mengandalkan ketangguhan. (Dony/JawaPos.com)

Nyaman di Jalan Tanah Berkat Ground Clearance 312 mm Kesempatan menjajal New Hilux dilakukan di lintasan off-road dengan karakter jalan tanah, tanjakan, turunan hingga jalur bergelombang.

Berkat ground clearance 312 mm, kendaraan mampu melewati berbagai rintangan tanpa rasa khawatir bagian bawah kendaraan menyentuh batu maupun gundukan tanah.