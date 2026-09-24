Tak Cuma Merekam, Dashcam AI Ini Bisa Peringatkan Pengemudi Saat Berisiko

JawaPos.com - Kecelakaan menjadi salah satu risiko yang harus diantisipasi operator armada. Dampaknya bukan hanya kerusakan kendaraan, tetapi juga dapat menyebabkan downtime, kerusakan muatan, keterlambatan pengiriman hingga meningkatnya biaya operasional.

Untuk membantu mengurangi risiko tersebut, Cartrack memperkenalkan AI Dash Pro di Indonesia.

Perangkat dashcam berbasis kecerdasan buatan (AI) ini dapat mendeteksi sejumlah perilaku berkendara berisiko secara real-time.

Chief Strategy & Marketing Officer Cartrack, Carmen Calisto, mengatakan aspek keselamatan kini berkaitan langsung dengan biaya operasional dan reputasi perusahaan.

"Keselamatan secara langsung memengaruhi biaya perusahaan, reputasinya, dan kemampuannya mempertahankan pelanggan," ujar Carmen di Jakarta, Kamis (24/9).

Berbeda dari dashcam biasa yang umumnya digunakan untuk merekam kejadian, AI Dash Pro dirancang untuk mengenali risiko saat kendaraan sedang berjalan.

Sistem dapat mendeteksi kelelahan, distraksi, penggunaan ponsel, hingga jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain.

Ketika risiko terdeteksi, perangkat memberikan peringatan berupa suara dan getaran pada kursi. Pengemudi diharapkan dapat segera menyadari kondisi tersebut dan memperbaiki perilakunya.

Di sisi lain, manajer armada dapat menerima notifikasi mengenai kejadian tersebut. Data dan rekaman insiden juga tersimpan secara otomatis sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan pembinaan pengemudi.