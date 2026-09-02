Pajero Bangkit Lagi! All-New Mitsubishi Pajero Resmi Debut, Siap Tantang SUV Besar Dunia

All-New Mitsubishi Pajero resmi meluncur. (Mitsubishi Motor)
JawaPos.com - Mitsubishi Motors resmi memperkenalkan All-New Mitsubishi Pajero dalam debut dunia yang digelar Rabu (2/9/2026). SUV flagship generasi terbaru ini menandai kembalinya nama Pajero setelah sempat absen dari pasar global.
Generasi baru Pajero dikembangkan sebagai SUV cross-country yang memadukan kemampuan off-road dengan kenyamanan dan kemewahan kabin. Produksinya dilakukan di fasilitas Mitsubishi Motors di Thailand, dengan pasar Thailand menjadi tujuan awal sebelum ekspansi ke Jepang dan Australia pada tahun fiskal 2026.
Setelah itu, All-New Mitsubishi Pajero ditargetkan hadir di sekitar 100 negara, mencakup kawasan ASEAN, Timur Tengah, hingga Amerika Latin.
All-New Pajero menggunakan bahasa desain Grand Charisma yang menonjolkan bodi kokoh dan proporsi khas SUV besar. Desain eksteriornya terinspirasi dari karakter seni bela diri Kendo, terlihat dari garis bodi yang tegas dan berotot.
Bagian depan dibekali lampu utama berbentuk T yang menjadi ciri khas baru, dengan pilihan desain grille horizontal-bar atau honeycomb.
Mitsubishi juga mempertahankan sejumlah elemen yang mengingatkan pada Pajero generasi sebelumnya, termasuk desain pilar C bergaya roll bar dan motif heksagonal pada pintu belakang.
Masuk ke interior, Mitsubishi Pajero terbaru menawarkan kabin tiga baris dengan kapasitas hingga tujuh penumpang. Material soft-touch dipadukan dengan teknik jahitan tradisional Jepang Kimekomi untuk memberikan kesan premium.
Dashboard menjadi pusat perhatian berkat layar monolitik berukuran 14,3 inci yang menggabungkan panel instrumen digital dan sistem infotainment.
Tersedia pula Multi-Meter yang dapat menampilkan informasi seperti sudut kemiringan kendaraan, kompas, hingga ketinggian secara real-time.
Untuk kenyamanan, Pajero baru dibekali ventilasi jok, AC otomatis tiga zona, acoustic glass, serta sistem audio Dynamic Sound Yamaha Ultimate dengan 12 speaker.
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Jawa Pos
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