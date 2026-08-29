XFOC Indonesia Touring Kemerdekaan 2026, 16 Mitsubishi Xforce Jelajahi Solo dan Ambarawa

XFOC Indonesia menggelar Touring Kemerdekaan 2026 dengan 16 Mitsubishi Xforce. (Istimewa)
JawaPos.com - Komunitas pengguna Mitsubishi Xforce yang tergabung dalam Xforce Owner Club (XFOC) Indonesia menggelar Touring Kemerdekaan 2026 pada 22-24 Agustus yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta memperkuat kekompakan para pengguna Mitsubishi Xforce dari berbagai daerah.
Mengusung tema “Satu Konvoi, Satu Frekuensi, Satu Indonesia”, touring berlangsung selama tiga hari dua malam dan diikuti lebih dari 50 anggota keluarga XFOC Indonesia.
Sebanyak 16 unit Mitsubishi Xforce ambil bagian dalam perjalanan tersebut. Menariknya, rombongan juga membawa Mitsubishi New Xforce HEV, varian terbaru yang diperkenalkan pada Juli 2026.
Peserta touring berasal dari sejumlah chapter XFOC Indonesia, antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, Serang, Semarang, dan Surabaya.
Perjalanan dimulai dari titik kumpul di Rest Area KM 130 Tol Cipali. Rombongan kemudian bergerak menuju Semarang dan keluar melalui Gerbang Tol Krapyak untuk makan siang.
Perjalanan dilanjutkan menuju Solo. Setibanya di kota tersebut, peserta melakukan check-in hotel dan menikmati berbagai kuliner khas Solo.
Memasuki hari kedua, rombongan XFOC Indonesia mengunjungi Sun Motor Solo Jebres dan Sun Motor Kartasura. Sebelum menuju dealer, peserta melakukan rolling thunder melewati kawasan Keraton Solo.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Making Cars Experience Solo untuk menikmati wisata museum dan wahana otomotif.
Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan XFOC Indonesia untuk bersilaturahmi dengan sesama pengguna Mitsubishi yang berada di Solo dan sekitarnya.
Pada hari terakhir, rombongan bergerak menuju Ambarawa. Salah satu destinasi yang dikunjungi adalah Benteng Fort Willem I Ambarawa, lokasi bersejarah yang berada tidak jauh dari akses keluar Tol Bawen.
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Jawa Pos
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