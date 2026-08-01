Kenapa Harus Pilih EV atau BBM Kalau Bisa Punya Keduanya? MG ZS Hybrid+ Tawarkan Performa dan Efisiensi Sekaligus

JawaPos.com - Memilih mobil baru kini tak lagi harus dihadapkan pada dilema antara kendaraan listrik (EV) atau mobil bermesin bensin. Perkembangan teknologi hybrid menghadirkan alternatif yang menggabungkan keunggulan keduanya dalam satu kendaraan, mulai dari efisiensi bahan bakar, performa responsif, hingga kemudahan penggunaan tanpa perlu mengubah kebiasaan berkendara.

Melihat kebutuhan tersebut, MG Motor Indonesia menghadirkan MG ZS Hybrid+ di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. SUV hybrid ini dirancang sebagai pilihan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan hemat bahan bakar, bertenaga, sekaligus praktis digunakan setiap hari tanpa perlu melakukan pengisian daya eksternal.

“ZS Hybrid+ kami hadirkan sebagai jawaban atas paradoks kebutuhan kendaraan modern dimana konsumen mempertimbangkan berbagai hal yang harus dimiliki oleh sebuah kendaraan sekaligus," ujar Jason Huang, Chief Executive Officer MG Motor Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Berbeda dengan kendaraan listrik murni yang membutuhkan pengisian baterai melalui charger, sistem Hybrid+ pada MG ZS Hybrid+ bekerja secara otomatis mengatur perpaduan tenaga antara motor listrik dan mesin bensin. Teknologi ini memungkinkan kendaraan selalu menggunakan sumber tenaga yang paling efisien sesuai kondisi jalan dan gaya berkendara.

Hasilnya, pengemudi dapat menikmati akselerasi yang responsif saat dibutuhkan, namun tetap memperoleh konsumsi bahan bakar yang efisien untuk mobilitas harian, baik di dalam kota maupun saat melakukan perjalanan jarak jauh.

Dari sisi performa, MG ZS Hybrid+ mengusung mesin bensin 1.5 liter yang dipadukan dengan motor listrik berdaya tinggi. Kombinasi keduanya menghasilkan tenaga hingga 196 PS, menjadikannya salah satu SUV hybrid dengan performa yang kompetitif di kelasnya.

Performa tersebut didukung transmisi hybrid tiga percepatan (3-Speed Hybrid Transmission) yang dirancang untuk memberikan perpindahan tenaga lebih halus dan responsif. Selain itu, terdapat delapan skenario penggerak pintar (8 Intelligent Propulsion Scenarios) yang secara otomatis menyesuaikan kerja mesin bensin dan motor listrik agar efisiensi dan performa tetap optimal dalam berbagai kondisi berkendara.

Tak hanya mengutamakan performa, MG juga menghadirkan desain yang menjadi salah satu daya tarik utama MG ZS Hybrid+. SUV ini mengusung karakter desain khas Eropa melalui tampilan Confident-Robust Grille Design yang dipadukan dengan Connected Hunter Eyes Design pada bagian depan, serta penggunaan velg two-tone berukuran 18 inci yang memperkuat kesan modern dan premium.

Masuk ke dalam kabin, pengguna disambut layar infotainment 12,3 inci yang terintegrasi dengan panel instrumen digital 7 inci. Interiornya juga dilengkapi Jet-Wing Inspired Electronic Shifter yang memberikan kesan futuristis sekaligus mempermudah pengoperasian kendaraan.