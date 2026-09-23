Tips Modifikasi Motor dari Veroland: Jangan Hilangkan Fusing dan Fitur Keamanan

Veroland dari Kick as Chooper berfose bersama motor hasil modifikasinya. (Antara)
JawaPos.com - Veroland dari Kick Ass Chopper yang sudah banyak menghasilkan karya seni melalui modifikasi motor berpesan agar tidak menghilangkan fungsi dan fitur keamanan dari motor yang dijadikan bahan modifikasi.
"Jangan dilupakan adalah fungsi dan safety saja sih. Jadi, kalau kita ingin modifikasi motor itu jangan lupakan fungsi dan safety itu sendiri," ungkap Veroland.
Selain itu, kreatifitas juga sangat penting dimiliki oleh para seniman-seniman yang hendak ingin membangun sebuah kendaraan yang biasa menjadi tidak biasa agar nantinya masih enak dipandang.
Dia menyatakan bahwa builder di Indonesia saat ini sudah banyak yang menciptakan karya modifikasi yang banyak diakui oleh builder mancanegara dan juga banyak dari mereka sengaja datang ke Indonesia untuk mendapatkan inspirasi baru ketika ingin membangun sebuah motor.
Menurut dia, modifikasi motor bermesin besar maupun kecil tidak banyak terlalu memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Yang harus dimengerti adalah struktur dari motor yang akan mereka garap, agar nantinya tidak sembarangan memodifikasi.
"Mau besar atau kecil cc-nya itu kita balikin lagi ke struktur aslinya, jadi jangan sembarangan bikin rancangan. Misal part itu seharusnya berbentuk lurus dan kita ubah menjadi berliku-liku. Nah, sebenarnya dengan begitu ada gunanya atau tidak atau malah jadi masalah. Jadi, ga harus memaksakan jika memang berbahaya," kata dia.
Builder Indonesia memang saat ini sedang banyak mencuri perhatian dunia, hal itu terlihat dari banyaknya perbincangan mengenai hasil-hasil modifikasi yang diciptakan oleh para builder Indonesia yang sudah banyak menembus ke ajang dunia.
Vero yang gemar membangun motor bergaya chooper ini membenarkan bahwa banyak builder mancanegara yang gemar datang ke Indonesia hanya untuk mendapatkan informasi dan juga inspirasi.
"Banyak dari teman-teman saya suka datang ke Indonesia untuk mendapatkan inspirasi baru ketika mereka datang ke Indonesia," tutur dia. (*)
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