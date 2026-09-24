Tak Perlu Panik, Ini 5 Cara Sederhana untuk Mengatasi Ketombe

JawaPos.com - Ketombe menjadi salah satu masalah kulit kepala yang cukup mengganggu. Selain membuat kepala terasa gatal, serpihan putih yang terlihat pada rambut atau pakaian juga dapat membuat seseorang merasa kurang percaya diri.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kulit kepala yang berminyak, kering, maupun pertumbuhan jamur tertentu. Karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kepala menjadi bagian penting dalam mengurangi ketombe.

Ada sejumlah langkah sederhana yang dapat dicoba di rumah. Namun, hasilnya bisa berbeda pada setiap orang, terutama karena penyebab dan kondisi kulit kepala tidak selalu sama.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi ketombe dan menjaga kulit kepala tetap sehat.

1. Keramas Secara Teratur Menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala dapat membantu mengurangi penumpukan minyak serta sel kulit mati yang berpotensi memperburuk ketombe.

Frekuensi keramas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi rambut dan kulit kepala. Orang dengan kulit kepala yang mudah berminyak mungkin membutuhkan frekuensi keramas lebih sering dibandingkan mereka yang memiliki rambut kering.

Sebaliknya, mencuci rambut secara berlebihan juga dapat membuat kulit kepala menjadi kering atau mengalami iritasi. Karena itu, pilih jadwal keramas yang sesuai dengan kebutuhan rambut masing-masing.

2. Pilih Sampo Antiketombe Sampo khusus ketombe dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengendalikan masalah kulit kepala. Beberapa produk mengandung bahan aktif seperti zinc pyrithione, ketoconazole, asam salisilat, selenium sulfida, climbazole, atau piroctone olamine.

Kandungan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari membantu mengurangi jamur, mengangkat sel kulit mati, hingga mengendalikan gejala seperti rasa gatal dan pengelupasan.