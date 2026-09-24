Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 24 September 2026 | 21.36 WIB

Tak Perlu Panik, Ini 5 Cara Sederhana untuk Mengatasi Ketombe

5 Cara untuk Mengatasi Ketombe yang Bisa Dilakukan di Rumah - Image

5 Cara untuk Mengatasi Ketombe yang Bisa Dilakukan di Rumah

JawaPos.com - Ketombe menjadi salah satu masalah kulit kepala yang cukup mengganggu. Selain membuat kepala terasa gatal, serpihan putih yang terlihat pada rambut atau pakaian juga dapat membuat seseorang merasa kurang percaya diri.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kulit kepala yang berminyak, kering, maupun pertumbuhan jamur tertentu. Karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan kulit kepala menjadi bagian penting dalam mengurangi ketombe.

Ada sejumlah langkah sederhana yang dapat dicoba di rumah. Namun, hasilnya bisa berbeda pada setiap orang, terutama karena penyebab dan kondisi kulit kepala tidak selalu sama.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi ketombe dan menjaga kulit kepala tetap sehat.

1. Keramas Secara Teratur

Menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala dapat membantu mengurangi penumpukan minyak serta sel kulit mati yang berpotensi memperburuk ketombe.

Frekuensi keramas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi rambut dan kulit kepala. Orang dengan kulit kepala yang mudah berminyak mungkin membutuhkan frekuensi keramas lebih sering dibandingkan mereka yang memiliki rambut kering.

Sebaliknya, mencuci rambut secara berlebihan juga dapat membuat kulit kepala menjadi kering atau mengalami iritasi. Karena itu, pilih jadwal keramas yang sesuai dengan kebutuhan rambut masing-masing.

2. Pilih Sampo Antiketombe

Sampo khusus ketombe dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengendalikan masalah kulit kepala. Beberapa produk mengandung bahan aktif seperti zinc pyrithione, ketoconazole, asam salisilat, selenium sulfida, climbazole, atau piroctone olamine.

Kandungan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari membantu mengurangi jamur, mengangkat sel kulit mati, hingga mengendalikan gejala seperti rasa gatal dan pengelupasan.

Jika satu jenis sampo tidak memberikan hasil yang sesuai, kandungan aktif yang berbeda mungkin memberikan respons yang berbeda pula. Ikuti petunjuk penggunaan pada kemasan dan hentikan pemakaian jika muncul iritasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mulai dari Tidur hingga Olahraga, 5 Cara Sederhana Merawat Kesehatan Otak - Image
Lifestyle

Mulai dari Tidur hingga Olahraga, 5 Cara Sederhana Merawat Kesehatan Otak

Kamis, 24 September 2026 | 21.26 WIB

Jika Kamu Sedang di Masa Penuh Tekanan tetapi Harus Menjadi Pemimpin yang Baik, Lakukan 6 Cara Ini - Image
Kepribadian

Jika Kamu Sedang di Masa Penuh Tekanan tetapi Harus Menjadi Pemimpin yang Baik, Lakukan 6 Cara Ini

Kamis, 24 September 2026 | 03.09 WIB

Jika Ingin Mengurangi Pemikiran Negatif terhadap Berbagai Hal, Lakukan 5 Strategi Ini - Image
Kepribadian

Jika Ingin Mengurangi Pemikiran Negatif terhadap Berbagai Hal, Lakukan 5 Strategi Ini

Kamis, 24 September 2026 | 02.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore