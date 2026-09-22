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Selasa, 22 September 2026 | 20.20 WIB

Ojek Motor Listrik Green SM Bike mulai Mengaspal di Jakarta, Buka Kans Ekspansi ke Kota Lain

Sejumlah driver batch pertama menghadiri peluncuran Green SM Bike di Jakarta. (Green SM) - Image

Sejumlah driver batch pertama menghadiri peluncuran Green SM Bike di Jakarta. (Green SM)

JawaPos.com - Layanan ojek online berbasis motor listrik Green SM resmi mengaspal di Jakarta pada 16 September 2026. Untuk tahap awal, layanan tersebut tersedia di area tertentu di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. 

Green SM sendiri merupakan perusahaan ride-hailing asal Vietnam yang sebelumnya telah mengoperasikan layanan taksi listrik di Indonesia. Ekspansi ke layanan roda dua menjadikan Indonesia sebagai pasar internasional pertama Green SM untuk layanan motor listriknya.

Green SM menggunakan motor listrik VinFast sebagai armada. Dua model yang diperkenalkan untuk layanan tersebut adalah VinFast Evo dan Feliz II. Perusahaan juga menyatakan tengah membangun jaringan pengisian daya dan penukaran baterai untuk mendukung operasional kendaraan listrik.

Melalui situs resminya, Green SM menyebut layanan motor listrik tersebut ditujukan untuk memberikan pilihan transportasi yang lebih praktis bagi masyarakat perkotaan sekaligus membuka peluang pendapatan bagi mitra pengemudi.

Driver bisa sewa motor mulai Rp 39 ribu per hari

Salah satu skema yang ditawarkan Green SM kepada mitra pengemudi adalah rent-to-own atau sewa untuk memiliki. Berdasarkan pengumuman resmi perusahaan, pengemudi dapat menggunakan skema tersebut dengan biaya mulai Rp 39.000 per hari.

Dalam skema ini, pengemudi berkesempatan memiliki kendaraan setelah menjalankan program selama dua tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Green SM juga menyebut terdapat potensi pendapatan hingga Rp160.000 per hari bagi pengemudi yang memenuhi ketentuan program.

Selain skema tersebut, Green SM menawarkan pilihan sewa dengan masa kontrak tiga, enam atau 12 bulan. Untuk pilihan ini, perusahaan menyebut deposit yang diperlukan sebesar Rp 150.000.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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