Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 11 September 2026 | 16.04 WIB

United E-Motor MT1500 Li Resmi Hadir, Sekali Cas Bisa Tempuh 75 Km

United E-Motor MT1500 Li hadir dengan baterai lithium 72V 26Ah. (Dony/JawaPos.com) - Image

United E-Motor MT1500 Li hadir dengan baterai lithium 72V 26Ah. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persaingan motor listrik di Indonesia semakin ramai. United E-Motor mencoba memperkuat posisinya dengan menghadirkan MT1500 Li. 

Ini pengembangan dari MT1500 yang sebelumnya menggunakan baterai SLA. Model terbaru ini membawa perubahan utama pada sektor baterai dengan teknologi lithium.

Penggunaan baterai lithium 72V 26Ah menjadi salah satu pembaruan penting pada United E-Motor MT1500 Li. Baterai tersebut diklaim mampu membawa motor listrik ini melaju hingga 75 kilometer dalam sekali pengisian.

Menariknya, sistem pengisian menggunakan teknologi Direct Charging. Pengisian baterai dari kondisi 0 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam.

Perubahan tersebut membuat MT1500 Li tidak sekadar menjadi varian baru. United E-Motor mencoba menawarkan motor listrik dengan kombinasi jarak tempuh, performa dan kemudahan pengisian yang lebih sesuai untuk kebutuhan mobilitas harian.

Kecepatan Maksimal 70 Km/Jam

Dari sisi performa, United E-Motor MT1500 Li mengandalkan motor listrik dengan top power 2.700 watt. Torsi maksimumnya mencapai 106,9 Nm pada 128,3 rpm.

Motor listrik ini mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 70 km/jam. Pengendara juga dapat memilih tiga mode kecepatan, yakni 25 km/jam, 40 km/jam dan 70 km/jam.

Pilihan tersebut memungkinkan karakter berkendara disesuaikan dengan kondisi jalan. Untuk membantu manuver ketika parkir atau berada di ruang terbatas, MT1500 Li juga dilengkapi fitur reverse dengan kecepatan maksimal 5 km/jam.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Henry Mulyadi, mengatakan penggunaan baterai lithium merupakan bagian dari pengembangan MT1500 untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap kendaraan listrik.

“MT1500 Li merupakan bentuk komitmen United E-Motor untuk terus menghadirkan produk yang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi kendaraan listrik,” ujar Henry dalam keterangan resminya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IMOS 2026 Digelar 10 Hari di ICE BSD, Hadirkan Motor Terbaru hingga Motor Listrik - Image
Otomotif

IMOS 2026 Digelar 10 Hari di ICE BSD, Hadirkan Motor Terbaru hingga Motor Listrik

Selasa, 8 September 2026 | 14.44 WIB

Aismoli Usulkan Insentif Fiskal Infrastruktur Motor Listrik di Luar Jawa - Image
Otomotif

Aismoli Usulkan Insentif Fiskal Infrastruktur Motor Listrik di Luar Jawa

Rabu, 2 September 2026 | 05.58 WIB

Mulai September 2026, Semua Motor Listrik United E-Motor Pakai Baterai Lithium - Image
Otomotif

Mulai September 2026, Semua Motor Listrik United E-Motor Pakai Baterai Lithium

Kamis, 27 Agustus 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore