United E-Motor MT1500 Li Resmi Hadir, Sekali Cas Bisa Tempuh 75 Km

JawaPos.com - Persaingan motor listrik di Indonesia semakin ramai. United E-Motor mencoba memperkuat posisinya dengan menghadirkan MT1500 Li.

Ini pengembangan dari MT1500 yang sebelumnya menggunakan baterai SLA. Model terbaru ini membawa perubahan utama pada sektor baterai dengan teknologi lithium.

Penggunaan baterai lithium 72V 26Ah menjadi salah satu pembaruan penting pada United E-Motor MT1500 Li. Baterai tersebut diklaim mampu membawa motor listrik ini melaju hingga 75 kilometer dalam sekali pengisian.

Menariknya, sistem pengisian menggunakan teknologi Direct Charging. Pengisian baterai dari kondisi 0 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam.

Perubahan tersebut membuat MT1500 Li tidak sekadar menjadi varian baru. United E-Motor mencoba menawarkan motor listrik dengan kombinasi jarak tempuh, performa dan kemudahan pengisian yang lebih sesuai untuk kebutuhan mobilitas harian.

Kecepatan Maksimal 70 Km/Jam Dari sisi performa, United E-Motor MT1500 Li mengandalkan motor listrik dengan top power 2.700 watt. Torsi maksimumnya mencapai 106,9 Nm pada 128,3 rpm.

Motor listrik ini mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 70 km/jam. Pengendara juga dapat memilih tiga mode kecepatan, yakni 25 km/jam, 40 km/jam dan 70 km/jam.

Pilihan tersebut memungkinkan karakter berkendara disesuaikan dengan kondisi jalan. Untuk membantu manuver ketika parkir atau berada di ruang terbatas, MT1500 Li juga dilengkapi fitur reverse dengan kecepatan maksimal 5 km/jam.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Henry Mulyadi, mengatakan penggunaan baterai lithium merupakan bagian dari pengembangan MT1500 untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap kendaraan listrik.