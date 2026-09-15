Motor Listrik Makin Dilirik, Sprinto Andalkan Jarak Tempuh 110 Km dan TKDN 50 Persen

JawaPos.com - Motor listrik mulai mendapat tempat sebagai pilihan mobilitas area perkotaan. Bukan hanya karena menawarkan penggerak tanpa emisi gas buang saat digunakan, melainkan juga karena produsen semakin memperhatikan jarak tempuh, teknologi konektivitas, hingga ketersediaan layanan purna jual.

Salah satunya terlihat pada Indomobil eMotor Sprinto. Sprinto mampu ditunggangi untuk jarak tempuh hingga 110 kilometer dalam sekali pengisian daya. Selain itu, Sprinto telah dirakit di Indonesia dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 50 persen.

Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) memperkuat kehadirannya di pasar kendaraan listrik roda dua. Sprinto sendiri dikembangkan untuk kebutuhan mobilitas harian di perkotaan dengan menggabungkan performa, teknologi dan kepraktisan.

Bagi konsumen, kemampuan menempuh hingga 110 kilometer menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pengisian daya dalam aktivitas sehari-hari. Sementara dari sisi industri, perakitan lokal dan capaian TKDN menunjukkan semakin besarnya keterlibatan industri dalam negeri dalam rantai produksi kendaraan listrik.

Dibekali Tiga Mode Berkendara

Indomobil eMotor Sprinto mengusung motor listrik berdaya 3,5 kW. Motor tersebut diklaim menghasilkan torsi instan hingga 195 Nm dan tersedia dalam tiga pilihan mode berkendara, yakni Comfort, Sport, dan Boost.

Pilihan mode tersebut memberikan karakter berkendara yang berbeda sesuai kebutuhan. Pengendara dapat menyesuaikan respons kendaraan, baik ketika mengutamakan kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari maupun membutuhkan respons performa yang lebih agresif.

Untuk menunjang kebutuhan perjalanan harian, Sprinto memiliki kemampuan jelajah hingga 110 kilometer dalam satu kali pengisian daya.