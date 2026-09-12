Baterai Jumbo, Bisa Jalan Sejauh Apa? Ini 3 Motor Listrik dengan Daya Jelajah Panjang

Pembuktian performa Maka Calvary melibas rute Jakarta - Sentul.
JawaPos.com - Kapasitas baterai menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memilih motor listrik. Pasalnya, kapasitas baterai berkaitan dengan kemampuan motor menyimpan energi yang nantinya digunakan untuk menunjang perjalanan.
Sejumlah motor listrik yang dipasarkan di Indonesia kini menawarkan kapasitas baterai di atas 3 kWh dan memiliki klaim daya jelajah lebih dari 100 kilometer. Kemampuan tersebut membuat motor listrik tidak hanya menarik untuk mobilitas dalam kota, tetapi juga untuk perjalanan dengan jarak yang lebih jauh.
Berikut beberapa motor listrik dengan kapasitas baterai besar dan klaim daya jelajah panjang!
MAKA Cavalry menjadi salah satu pilihan motor listrik yang menawarkan kapasitas baterai cukup besar. Motor listrik tersebut menggunakan baterai berkapasitas 4 kWh dan memiliki klaim jarak tempuh hingga 160 kilometer.
Angka tersebut menjadi salah satu daya tarik Cavalry bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan listrik untuk perjalanan lebih jauh. MAKA juga membekali motor ini dengan sistem regeneratif yang dapat membantu mengembalikan energi ketika motor mengalami deselerasi.
Namun, angka 160 kilometer tetap merupakan klaim daya jelajah dari MAKA. Jarak yang bisa ditempuh dalam penggunaan sehari-hari dapat berbeda karena dipengaruhi kondisi jalan, kecepatan, beban, serta gaya berkendara.
Pilihan berikutnya adalah Polytron Fox 500 yang menggunakan baterai dengan kapasitas 3,89 kWh. Berdasarkan informasi Polytron, motor listrik ini mampu menempuh jarak hingga 130 kilometer.
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