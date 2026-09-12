Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 12 September 2026 | 23.08 WIB

Baterai Jumbo, Bisa Jalan Sejauh Apa? Ini 3 Motor Listrik dengan Daya Jelajah Panjang

Pembuktian performa Maka Calvary melibas rute Jakarta - Sentul. - Image

Pembuktian performa Maka Calvary melibas rute Jakarta - Sentul.

JawaPos.com - Kapasitas baterai menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memilih motor listrik. Pasalnya, kapasitas baterai berkaitan dengan kemampuan motor menyimpan energi yang nantinya digunakan untuk menunjang perjalanan.

Sejumlah motor listrik yang dipasarkan di Indonesia kini menawarkan kapasitas baterai di atas 3 kWh dan memiliki klaim daya jelajah lebih dari 100 kilometer. Kemampuan tersebut membuat motor listrik tidak hanya menarik untuk mobilitas dalam kota, tetapi juga untuk perjalanan dengan jarak yang lebih jauh.

Berikut beberapa motor listrik dengan kapasitas baterai besar dan klaim daya jelajah panjang!

1. MAKA Cavalry

MAKA Cavalry menjadi salah satu pilihan motor listrik yang menawarkan kapasitas baterai cukup besar. Motor listrik tersebut menggunakan baterai berkapasitas 4 kWh dan memiliki klaim jarak tempuh hingga 160 kilometer.

Angka tersebut menjadi salah satu daya tarik Cavalry bagi pengguna yang membutuhkan kendaraan listrik untuk perjalanan lebih jauh. MAKA juga membekali motor ini dengan sistem regeneratif yang dapat membantu mengembalikan energi ketika motor mengalami deselerasi.

Namun, angka 160 kilometer tetap merupakan klaim daya jelajah dari MAKA. Jarak yang bisa ditempuh dalam penggunaan sehari-hari dapat berbeda karena dipengaruhi kondisi jalan, kecepatan, beban, serta gaya berkendara.

2. Polytron Fox 500

Pilihan berikutnya adalah Polytron Fox 500 yang menggunakan baterai dengan kapasitas 3,89 kWh. Berdasarkan informasi Polytron, motor listrik ini mampu menempuh jarak hingga 130 kilometer.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IMOS 2026 Digelar 10 Hari di ICE BSD, Hadirkan Motor Terbaru hingga Motor Listrik - Image
Otomotif

IMOS 2026 Digelar 10 Hari di ICE BSD, Hadirkan Motor Terbaru hingga Motor Listrik

Selasa, 8 September 2026 | 14.44 WIB

Teknologi REEV Chery J6T CSH: Motor Listrik Tetap Jadi Penggerak Utama - Image
Otomotif

Teknologi REEV Chery J6T CSH: Motor Listrik Tetap Jadi Penggerak Utama

Sabtu, 5 September 2026 | 00.27 WIB

Insentif Motor Listrik Tunggu Perpres, Kementerian ESDM Siapkan Konsep - Image
Otomotif

Insentif Motor Listrik Tunggu Perpres, Kementerian ESDM Siapkan Konsep

Kamis, 3 September 2026 | 15.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore