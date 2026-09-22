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Nanda Prayoga
Selasa, 22 September 2026 | 17.57 WIB

7 Cara Merawat Engsel dan Karet Stopper Mobil, Jangan Tunggu Pintu Berbunyi

Ilustrasi karet pintu mobil. (Wuling) - Image

Ilustrasi karet pintu mobil. (Wuling)

JawaPos.com - Pintu mobil yang mulai berbunyi ketika dibuka atau ditutup sering kali dianggap sebagai masalah kecil.

Padahal, ada beberapa cara untuk memperbaiki komponen di dalamnya sebelum pintu mulai berbunyi.

Suara berdecit, bunyi berderit, atau pintu yang terasa kurang nyaman saat digerakkan bisa menjadi tanda bahwa bagian engsel maupun komponen pendukungnya membutuhkan perawatan.

Selain engsel, ada karet stopper yang berfungsi membantu menjaga posisi pintu sekaligus meredam benturan ketika pintu ditutup.

Kondisi kedua komponen tersebut turut berpengaruh terhadap kenyamanan saat membuka dan menutup pintu mobil.

Perawatan kedua komponen ini sebenarnya tidak sulit dan bisa dilakukan secara berkala di rumah.

Dengan menjaga engsel tetap terlumasi serta memastikan karet stopper tidak kotor atau rusak, kamu bisa membantu mempertahankan kerja pintu sekaligus mengurangi potensi munculnya suara dari area kabin.

Berikut cara mudah merawat engsel dan karet stopper mobil di rumah.

1. Bersihkan bagian engsel sebelum diberi pelumas

Jangan langsung menyemprotkan pelumas pada engsel pintu mobil yang terlihat kotor.

Bersihkan terlebih dahulu debu, pasir, atau kotoran yang menempel menggunakan kain atau sikat kecil.

Editor: Bayu Putra
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