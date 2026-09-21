Cegah Tampilan Mobil Kusam di Tengah Cuaca yang Tak Menentu

Ilustrasi perawatan mobil. (Antara/MMKSI)
JawaPos.com - Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, membuat pemilik kendaraan perlu memberikan perhatian lebih terhadap perawatan, terutama pada bagian eksterior, kabin, hingga komponen pendukung keselamatan.
Mitsubishi dalam laman resminya, Jumat, memberikan beberapa tips penting bagi pemilik kendaraan agar kendaraan tetap tampil dalam kondisi yang maksimal di tengah cuaca yang tak menentu.
Salah satu langkah paling sederhana adalah segera mencuci mobil setelah terkena hujan. Air hujan yang bercampur debu, lumpur, minyak, dan berbagai partikel di jalan dapat meninggalkan noda pada permukaan cat apabila dibiarkan terlalu lama.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu munculnya jamur pada cat maupun kaca, sehingga tampilan kendaraan menjadi kusam dan sulit dibersihkan.
Saat mencuci mobil, seluruh bagian bodi, termasuk lengkungan roda dan kaca, sebaiknya dibersihkan menggunakan spons atau kain berbahan lembut.
Setelah itu, kendaraan perlu dikeringkan dengan kain mikrofiber agar tidak meninggalkan bercak air.
Selain menjaga kebersihan, lokasi parkir juga memengaruhi kondisi kendaraan. Mobil sebaiknya diparkir di tempat yang teduh atau di dalam garasi untuk mengurangi paparan hujan maupun embun pada malam hari.
Jika menggunakan penutup mobil, pastikan kondisinya bersih dan kering agar tidak memerangkap kelembapan yang dapat memicu tumbuhnya jamur pada permukaan cat.
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