Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Senin, 21 September 2026 | 16.53 WIB

Cegah Tampilan Mobil Kusam di Tengah Cuaca yang Tak Menentu

Ilustrasi perawatan mobil. (Antara/MMKSI) - Image

Ilustrasi perawatan mobil. (Antara/MMKSI)

JawaPos.com - Cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, membuat pemilik kendaraan perlu memberikan perhatian lebih terhadap perawatan, terutama pada bagian eksterior, kabin, hingga komponen pendukung keselamatan. 

Mitsubishi dalam laman resminya, Jumat, memberikan beberapa tips penting bagi pemilik kendaraan agar kendaraan tetap tampil dalam kondisi yang maksimal di tengah cuaca yang tak menentu.

Salah satu langkah paling sederhana adalah segera mencuci mobil setelah terkena hujan. Air hujan yang bercampur debu, lumpur, minyak, dan berbagai partikel di jalan dapat meninggalkan noda pada permukaan cat apabila dibiarkan terlalu lama.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu munculnya jamur pada cat maupun kaca, sehingga tampilan kendaraan menjadi kusam dan sulit dibersihkan.

Saat mencuci mobil, seluruh bagian bodi, termasuk lengkungan roda dan kaca, sebaiknya dibersihkan menggunakan spons atau kain berbahan lembut.

Setelah itu, kendaraan perlu dikeringkan dengan kain mikrofiber agar tidak meninggalkan bercak air.

Selain menjaga kebersihan, lokasi parkir juga memengaruhi kondisi kendaraan. Mobil sebaiknya diparkir di tempat yang teduh atau di dalam garasi untuk mengurangi paparan hujan maupun embun pada malam hari.

 

Jika menggunakan penutup mobil, pastikan kondisinya bersih dan kering agar tidak memerangkap kelembapan yang dapat memicu tumbuhnya jamur pada permukaan cat.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mobil Terkena Abu Vulkanik? Ini 4 Bagian yang Wajib Dicek agar Mesin Tetap Aman - Image
Otomotif

Mobil Terkena Abu Vulkanik? Ini 4 Bagian yang Wajib Dicek agar Mesin Tetap Aman

Selasa, 8 September 2026 | 18.22 WIB

6 Tips Mencegah Tabrakan Beruntun, Jangan Asal Pindah Lajur dan Jaga Jarak - Image
Otomotif

6 Tips Mencegah Tabrakan Beruntun, Jangan Asal Pindah Lajur dan Jaga Jarak

Minggu, 6 September 2026 | 21.31 WIB

6 Komponen Mobil yang Perlu Diperiksa Selama Musim Kemarau - Image
Otomotif

6 Komponen Mobil yang Perlu Diperiksa Selama Musim Kemarau

Rabu, 2 September 2026 | 20.20 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore