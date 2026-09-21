7 Penyebab Oli Mobil Berkurang dan Cara Ampuh Mengatasinya

JawaPos.com - Oli mesin berperan penting dalam melumasi berbagai komponen di dalam mesin agar gesekan dapat diminimalkan. Karena itu, pemilik mobil perlu rutin memeriksa volume oli untuk memastikan jumlahnya tetap sesuai dengan kebutuhan mesin.

Namun, bagaimana jika volume oli terus berkurang, sementara tidak terlihat adanya tetesan atau rembesan oli di bawah mobil? Kondisi tersebut bukan berarti oli hilang tanpa sebab.

Ada sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa, mulai dari oli ikut terbakar di ruang bakar hingga masalah pada komponen mesin!

1. Oli Ikut Terbakar di Ruang Bakar

Salah satu penyebab oli berkurang tanpa adanya kebocoran dari luar mesin adalah oli masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar bersama campuran udara dan bahan bakar. Kondisi ini dapat terjadi ketika terdapat masalah pada komponen internal mesin yang bertugas menjaga oli tetap berada di area pelumasan.

Salah satu tanda yang bisa muncul adalah asap kebiruan dari knalpot, terutama pada kondisi tertentu seperti ketika mesin digas. Jika oli terus berkurang dan muncul gejala tersebut, sebaiknya mobil diperiksa karena membiarkan oli terbakar dalam jumlah banyak dapat memperburuk kondisi mesin.

2. Ring Piston Mulai Aus

Ring piston berfungsi membantu menjaga tekanan kompresi sekaligus mencegah oli masuk secara berlebihan ke ruang bakar. Ketika ring piston mengalami keausan, celah antara komponen dapat berubah sehingga oli lebih mudah masuk ke ruang bakar.