7 Penyebab Oli Mobil Berkurang dan Cara Ampuh Mengatasinya

Ilustrasi: Mengganti oli mobil. (Freepik)
JawaPos.com - Oli mesin berperan penting dalam melumasi berbagai komponen di dalam mesin agar gesekan dapat diminimalkan. Karena itu, pemilik mobil perlu rutin memeriksa volume oli untuk memastikan jumlahnya tetap sesuai dengan kebutuhan mesin.
Namun, bagaimana jika volume oli terus berkurang, sementara tidak terlihat adanya tetesan atau rembesan oli di bawah mobil? Kondisi tersebut bukan berarti oli hilang tanpa sebab.
Ada sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa, mulai dari oli ikut terbakar di ruang bakar hingga masalah pada komponen mesin!
1. Oli Ikut Terbakar di Ruang Bakar
Salah satu penyebab oli berkurang tanpa adanya kebocoran dari luar mesin adalah oli masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar bersama campuran udara dan bahan bakar. Kondisi ini dapat terjadi ketika terdapat masalah pada komponen internal mesin yang bertugas menjaga oli tetap berada di area pelumasan.
Salah satu tanda yang bisa muncul adalah asap kebiruan dari knalpot, terutama pada kondisi tertentu seperti ketika mesin digas. Jika oli terus berkurang dan muncul gejala tersebut, sebaiknya mobil diperiksa karena membiarkan oli terbakar dalam jumlah banyak dapat memperburuk kondisi mesin.
2. Ring Piston Mulai Aus
Ring piston berfungsi membantu menjaga tekanan kompresi sekaligus mencegah oli masuk secara berlebihan ke ruang bakar. Ketika ring piston mengalami keausan, celah antara komponen dapat berubah sehingga oli lebih mudah masuk ke ruang bakar.
Selain membuat oli berkurang, masalah pada ring piston dapat disertai gejala lain seperti asap dari knalpot, tenaga mesin menurun, konsumsi bahan bakar meningkat, atau performa mesin terasa kurang optimal. Pemeriksaan kompresi dan kondisi internal mesin dapat dilakukan untuk memastikan penyebabnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022