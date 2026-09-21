Lampu Utama Mobil Menguning: Tak Perlu Buru-buru Ganti Baru, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan

JawaPos.com - Lampu utama (headlamp) kendaraan yang menguning sebenarnya tidak perlu buru-buru diganti, ada sejumlah langkah alternatif yang bisa dilakukan menurut teknisi dari Polesheadlamp Gugum.

Lampu utama menguning biasanya dialami oleh kendaraan yang berusia lebih dari tujuh tahun. Perubahan warna pada permukaan headlamp umumnya berkaitan dengan lapisan pelindung atau coating bawaan pabrik yang telah menua akibat paparan sinar matahari dalam jangka waktu lama.

"Pemolesan dapat menjadi alternatif perawatan untuk mengembalikan tampilan lampu sekaligus menghemat biaya, mengingat harga headlamp pengganti dapat mencapai jutaan rupiah," kata Gugum.

Hasil pemolesan juga perlu diimbangi dengan perawatan yang tepat agar perubahan warna tidak kembali terjadi dalam waktu singkat. Paparan sinar matahari yang terlalu sering, menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat permukaan lampu menguning.

"Untuk tahan awetnya, jangan sering terpapar sinar matahari dan kalau terkena hujan, harus dibilas jangan sampai sering kering sendiri. Efeknya akan mempercepat penguningan kembali," kata Gugum.

Meski demikian, pemolesan tidak selalu menjadi solusi untuk semua kondisi lampu utama. Apabila kerusakan telah menembus material lampu, terdapat retakan, atau masalah berasal dari bagian dalam dan sistem pencahayaan, penggantian komponen atau pemeriksaan lebih lanjut tetap diperlukan.