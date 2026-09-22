7 Risiko Sering Bawa Mobil dengan Bensin Menipis, Bisa Bikin Kantong Jebol

JawaPos.com - Jangan anggap sepele kebiasaan mengemudi dengan kondisi bensin yang terus-menerus berada di level hampir kosong.

Kebiasaan tersebut dapat memberikan sejumlah dampak buruk terhadap komponen kendaraan.

Selain meningkatkan risiko mobil kehabisan bensin di tengah perjalanan, terlalu sering membiarkan tangki berada dalam kondisi minim bahan bakar juga dapat memengaruhi sistem bahan bakar.

Mobil memang masih bisa berjalan ketika indikator bahan bakar sudah mendekati huruf E, namun bila diteruskan, bisa menimbullkan masalah yang berujung pada biaya perbaikan yang tidak sedikit.

Berikut dampak dari sering mengendarai mobil dengan bensin yang tinggal sedikit.

1. Pompa bensin bekerja lebih berat Pada sebagian mobil, bahan bakar di dalam tangki turut membantu menjaga temperatur pompa bensin.

Ketika jumlah bensin terlalu sedikit, kemampuan bahan bakar untuk membantu mendinginkan pompa menjadi lebih terbatas.

Jika kondisi tersebut sering terjadi, pompa bensin berpotensi bekerja lebih panas dan dalam jangka panjang dapat mempercepat keausan komponen.

2. Endapan di dasar tangki berpotensi ikut tersedot Tangki bahan bakar dapat memiliki sejumlah kecil kotoran atau endapan yang terkumpul seiring pemakaian kendaraan.