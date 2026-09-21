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Senin, 21 September 2026 | 16.27 WIB

Langkah Aman yang Harus Dilakukan ketika Mobil Mogok di Jalan

Ilustrasi mobil mogok di jalan. (Fifth Gear Automotive) - Image

Ilustrasi mobil mogok di jalan. (Fifth Gear Automotive)

JawaPos.com - Mobil yang mogok di tengah jalan dapat memicu kepanikan, terlebih ketika pengemudi tidak mengetahui penyebab kerusakan yang dialami oleh kendaraan yang sedang mereka tunggangi. 

Mitsubishi Motors Indonesia dalam laman resminya, membagikan sejumlah tips yang dapat dilakukan pengemudi ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari mesin mati, overheat, ban bocor hingga kendaraan yang harus diderek.

Apabila mobil mogok, pengemudi perlu segera mengarahkan kendaraan ke bahu jalan atau lokasi yang aman.

Lampu hazard harus dinyalakan dan segitiga pengaman dipasang pada jarak yang mencukupi dari kendaraan, agar pengguna jalan lain dapat mengetahui keberadaan mobil yang berhenti.

Jika mesin tidak dapat dihidupkan akibat baterai atau aki lemah, pengemudi dapat menggunakan kabel jumper dengan bantuan kendaraan lain.

Namun, apabila penyebab mogok tidak diketahui, sebaiknya jangan memaksakan mesin untuk kembali menyala dan segera meminta bantuan teknisi.

Waspadai Mesin Overheat

Situasi darurat lainnya adalah mesin mengalami panas berlebih atau overheat. Kondisi ini, dapat ditandai dengan indikator peringatan temperatur yang berkedip pada dasbor.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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