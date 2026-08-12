Bus Mogok di Jalur Layang, Penumpang Transjakarta Koridor 13 Jalan Kaki 1 Km

JawaPos.com - Layanan Transjakarta Koridor 13 rute Ciledug–Tendean mengalami gangguan akibat armada mengalami kendala teknis pada Rabu (12/8) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Insiden bus mogok di jalur melayang (elevated) kawasan Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan ini membuat sejumlah penumpang terpaksa berjalan kaki di atas flyover.

Salah satu penumpang, Nada, mengeluhkan penumpukan armada yang terjadi akibat posisi bus mogok berada tepat di area ramp turunan. Hal tersebut membuat bus-bus lain di belakangnya tidak dapat melintas.

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"Pada jalan kaki dari JORR. 1kilo kalo dari halte dmasiv petukangan. Mogoknya satu. Semua bis di belakangnya diturunin jadinya. Soalnya mogok pas di ramp turunan," ungkap Nada, Rabu (12/8).

Respons dan Pengalihan Rute oleh Manajemen Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Ayu Wardhani, menyampaikan permohonan maaf resminya kepada seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Ayu menjelaskan bahwa penanganan kendala teknis di area Petukangan langsung dilakukan oleh tim operasional di lapangan secara cepat.

"Sebagai langkah antisipasi, operasional Koridor 13, Rute 13B, dan Rute L13E mengalami pengalihan serta diperpendek sementara waktu hingga Halte JORR," kata Ayu.

Operasional Kembali Normal

Pihak Transjakarta juga mengimbau pelanggan untuk secara berkala memantau informasi operasional terkini melalui kanal media sosial resmi serta aplikasi TJ:Transjakarta.