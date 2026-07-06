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Ryandi Zahdomo
Senin, 6 Juli 2026 | 17.50 WIB

Pekerja Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Mogok akibat Gaji Tak Sesuai Kesepakatan dan Tak Didaftarkan BPJS

Ilustrasi Kopdes Merah Putih. (Istimewa) - Image

Ilustrasi Kopdes Merah Putih. (Istimewa)

JawaPos.com - Program Koperasi Desa Merah Putih yang awalnya digadang-gadang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, kini justru menuai polemik besar. 

Sejumlah gerai di daerah memilih tutup massal akibat ketidakjelasan nasib pekerja, mulai dari pemotongan upah yang ekstrem hingga ketiadaan jaminan kesehatan.

Sengkarut ini mencuat setelah para pengelola koperasi tersebut di Desa Campurejo, Kecamatan Kota, memutuskan untuk menghentikan operasional gerai mereka pada Jumat lalu.

Langkah itu diambil sebagai bentuk protes atas sistem pengelolaan dari pihak kemitraan, PT Agrinas Pangan Nusantara, yang dinilai tidak transparan.

Minim Perlindungan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Nihil

Dikutip dari Radar Bojonegoro, Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, mengonfirmasi sempat adanya aksi mogok operasi ini setelah menerima aduan langsung dari warganya yang mengelola gerai tersebut.

Bukan hanya masalah nominal pendapatan, Edi menyoroti kelayakan hak normatif pekerja yang diabaikan. Berdasarkan laporan yang ia terima, seluruh pengelola kopdes merah putih di wilayahnya ternyata belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya pikir mereka wajar jika kecewa terhadap PT Agrinas. Selain gaji yang dinilai sangat kecil, mereka juga tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja," ujar Edi, dikutip Senin (6/7).

Editor: Dinarsa Kurniawan
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