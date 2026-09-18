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Dinarsa Kurniawan
Sabtu, 19 September 2026 | 04.59 WIB

Automechanika Jakarta 2026 Hadir di PIK 2, Libatkan 339 Eksibitor dari Indonesia dan Mancanegara

Konferensi Pers Automechanika Jakarta 2026 digelar di Movenpick Hotel, Jakarta. (18/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) - Image

Konferensi Pers Automechanika Jakarta 2026 digelar di Movenpick Hotel, Jakarta. (18/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pameran perdana Automechanika Jakarta (AMJKT) akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta, pada 24-27 September 2026.

Ajang ini menghadirkan 339 eksibitor dari Indonesia dan mancanegara.

General Manager Messe Frankfurt HK Fiona Chiew mengatakan, penyelenggaraan AMJKT menjadi kesempatan untuk menghadirkan jaringan industri Automechanika lebih dekat dengan pasar Indonesia.

“Kini saatnya menghadirkan sumber daya tersebut secara langsung ke Indonesia,” ujar Fiona dalam konferensi pers di Movenpick Hotel, Jakarta, Jumat (18/9).

Menurut dia, pameran tersebut dirancang untuk membuka peluang perdagangan sekaligus mempertemukan pelaku industri otomotif dari berbagai negara. “Kami mendorong peluang perdagangan, pertukaran pengetahuan, inovasi, kemitraan strategis, dan kolaborasi lintas negara,” katanya.

AMJKT 2026 menempati area seluas 20.800 meter persegi yang terdiri atas empat hall indoor dan area outdoor. Beragam produk serta teknologi yang ditampilkan mencakup komponen, suku cadang, peralatan bengkel, teknologi, hingga layanan otomotif.

Fiona menyebut Indonesia kini menjadi negara ke-15 yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Automechanika. Sebelumnya, pameran tersebut telah hadir di sejumlah negara, termasuk tiga kota di Asia, yakni Shanghai, Tiongkok, Kuala Lumpur, Malaysia, dan Ho Chi Minh City, Vietnam.

“Indonesia memiliki potensi pasar yang menarik bagi industri komponen otomotif,” kata Fiona. Kehadiran AMJKT diharapkan dapat menjadi akses bagi perusahaan lokal maupun internasional untuk melihat peluang bisnis dan membangun jaringan di pasar Indonesia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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