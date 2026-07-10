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Dinarsa Kurniawan
Sabtu, 11 Juli 2026 | 02.03 WIB

Industri F&B Terus Bergairah, Pameran Cafe Brasserie Expo 2026 Siap Digelar Oktober di PIK 2

Cafe Brasserie Expo (CBE) 2026 akan digelar pada 9–11 Oktober di NICE PIK 2 dengan menghadirkan konsep 3-in-1 Mega Ecosystem. (Istimewa) - Image

Cafe Brasserie Expo (CBE) 2026 akan digelar pada 9–11 Oktober di NICE PIK 2 dengan menghadirkan konsep 3-in-1 Mega Ecosystem. (Istimewa)

JawaPos.com - Peningkatan minat masyarakat terhadap bisnis kuliner, kafe, hingga konsep gaya hidup berbasis pengalaman mendorong kebutuhan akan wadah yang mampu mempertemukan pelaku usaha, investor, dan mitra bisnis dalam satu ekosistem. 

Tren tersebut menjadi salah satu pendorong lahirnya berbagai ajang pameran yang membuka peluang ekspansi pasar sekaligus kolaborasi lintas industri.

"Kolaborasi tiga sektor ini mencerminkan arah baru ekonomi kreatif yang bertumpu pada pengalaman dan sinergi lintas industri," ujar President Director PT Panorama Media Royanto Handaya.

PT Panorama Media yang merupakan bagian dari Panorama Group resmi mengumumkan penyelenggaraan Cafe Brasserie Expo (CBE) 2026. Pameran industri food & beverage (F&B) dan gaya hidup tersebut akan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Hall 5, NICE PIK 2, Jakarta.

Penyelenggaraan edisi terbaru ini melanjutkan keberhasilan CBE sebelumnya yang digelar pada 7–10 Mei 2026. Saat itu, pameran dikunjungi 45.910 orang dan diikuti sekitar 100 brand exhibitor dari berbagai sektor industri.

Pada penyelenggaraan Oktober mendatang, CBE mengusung konsep 3-in-1 Mega Ecosystem dengan menghadirkan tiga pameran secara bersamaan, yakni Cafe Brasserie Expo (CBE), Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show, serta Indonesia Outing & Incentive Travel Expo (IOITE).

Konsep tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku bisnis foodservice, investor, pemilik waralaba, hingga pembeli korporasi dari sektor perjalanan dan kegiatan outing dalam satu lokasi.

Sebagai pameran utama, CBE akan menghadirkan berbagai segmen industri kuliner modern, mulai dari kopi, teh, cokelat, wine, hingga konsep experiential dining yang tengah berkembang. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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