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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 5 Juni 2026 | 23.28 WIB

Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 Dibuka di PIK 2

Peresmian Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 di NICE PIK 2. (Istimewa) - Image

Peresmian Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 di NICE PIK 2. (Istimewa)


JawaPos.com - Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026 resmi dibuka di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta Utara, Kamis (4/6). Pameran yang berlangsung hingga 7 Juni 2026 itu menghadirkan ekosistem industri bahan bangunan, keramik, dan properti dalam satu platform yang mempertemukan pelaku usaha, profesional, investor, hingga masyarakat umum.

“Penyelenggaraan Keramika Indonesia Expo ke-11, Megabuild, dan Megaproperty 2026 menjadi momentum krusial bagi kebangkitan industri nasional menuju posisi empat besar produsen global,” kata Faisol Riza saat membuka pameran tersebut.

Sejak hari pertama, area Hall 5, 6, dan 7 NICE PIK 2 dipadati pengunjung profesional yang terdiri dari arsitek, kontraktor, desainer interior, pengembang properti, hingga investor.

Usai seremoni pembukaan, Faisol Riza melakukan kunjungan ke sejumlah stan untuk melihat langsung berbagai teknologi manufaktur dan proyek properti yang dipamerkan.

Pameran ini mengusung konsep The Ultimate 3-in-1 Sourcing Hub yang menyatukan kebutuhan industri bangunan, keramik, dan properti dalam satu lokasi.

Konsep tersebut hadir untuk mempermudah para pelaku industri yang selama ini harus mencari inovasi material, produk keramik, dan peluang investasi properti di tempat berbeda.

Tiga pilar utama menjadi daya tarik pameran tahun ini. Megabuild 2026 menampilkan inovasi bahan bangunan, teknologi rumah pintar, dan solusi konstruksi.

Keramika Indonesia 2026 menghadirkan berbagai teknologi manufaktur, mesin produksi, produk keramik, hingga sanitary ware. Sementara Megaproperty Expo 2026 menjadi wadah pertemuan antara pengembang properti dengan investor maupun calon pembeli.

Berbagai merek ternama turut ambil bagian, di antaranya Arwana, Quadra, Milan, Roman, Indogress, dan Concord.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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