Daihatsu Catat Penjualan Retail 97.059 Unit di Indonesia hingga Agustus 2026

Lini Gran Max masih menjadi andalan penjualan Daihatsu di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor mencatat penjualan ritel sebanyak 97.059 unit sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Angka itu meningkat 9,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 88.944 unit. Capaian tersebut turut memperkuat posisi Daihatsu di pasar otomotif nasional dengan mencatatkan pangsa pasar (market share) sebesar 16,3 persen hingga Agustus 2026.
Sekaligus mempertahankan posisi sebagai merek dengan penjualan ritel peringkat kedua di Indonesia setelah induknya, Toyota.
Secara rinci, pada Agustus 2026 Daihatsu membukukan penjualan ritel sebanyak 12.100 unit. Lini Gran Max yang terdiri atas Gran Max PU dan Gran Max MB menjadi kontributor terbesar dengan penjualan 5.944 unit atau sekitar 49 persen dari total penjualan Daihatsu pada bulan tersebut.
Selanjutnya, LCGC Series yang terdiri atas Sigra dan Ayla mencatat penjualan sebanyak 3.693 unit atau sekitar 31 persen. Terios menyumbang 1.315 unit atau sekitar 11 persen, diikuti All New Xenia sebanyak 619 unit, Rocky Series yang terdiri atas Rocky dan Rocky Hybrid sebanyak 266 unit, Luxio 252 unit, serta Sirion 11 unit.
“Kami bersyukur Daihatsu dapat mempertahankan posisi penjualan ritel nomor dua nasional hingga Agustus 2026. Performa ini menunjukkan bahwa beragam model Daihatsu terus mendapatkan respons positif dari masyarakat, baik untuk kebutuhan usaha maupun mobilitas keluarga dan aktivitas sehari-hari,” ujar Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor Rokky Irvayandi.
Gran Max Series dan LCGC Series menjadi kontributor utama penjualan Agustus dengan kontribusi gabungan sekitar 80 persen dari total penjualan bulanan.
Pabrikan Jepang tersebut mengatakan akan terus menjaga momentum positif hingga akhir 2026 melalui penguatan produk dan layanan serta menghadirkan berbagai kemudahan bagi pelanggan. (*)
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