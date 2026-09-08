Gaikindo: Penjualan Mobil Agustus 2026 dalam Tren Positif, Wholesales Tembus 81 Ribu Unit

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) sudah mengeluarkan data penjualan mobil Agustus 2026. Hasil penjualan otomotif dalam tren positif.

Dari data yang diterima JawaPos.com, penjualan wholesales Agustus 2026 tembus 81.756 unit. Naik tipis 0,8 persen month-to-month (mtm) dari Juli 2026 yang mencapai 81.115 unit.

Hal sama juga terjadi pada retail sales, di mana wholesales Agustus naik 7,7 persen menjadi 83.422 unit. Bulan Juli lalu hanya 77.460 unit.

Secara year-on-year (yoy), wholesales Agustus 2026 naik tajam 32,4 persen dengan 81.756 unit. Agustus 2025 hanya 61.771 unit.

Retail sales Agustus 2026 juga naik 25,5 persen mencapai 83.422 unit. Berbeda dengan Agustus 2025 yang hanya 66.493 unit.

Secara keseluruhan, wholesales Januari-Agustus 2026 naik 20,1 persen ke 599.491 unit. Angka ini lebih tinggi dari periode sama 2025, yang hanya 499.315 unit.

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